‘Los Simpson’ llegaron a las 30 temporadas

La familia amarilla más famosa de la televisión internacional está celebrando 30 temporadas.



Salvo algunos cambios en el trazo y una leve modificación en el enfoque de su humor, Los Simpson se han mantenido aferrados a la idea de hacer una crítica mordaz de la sociedad y burlarse un poco de la agitada vida contemporánea; eso sí, con una dosis de ternura y un humor que siempre ha apostado por rendirle un tributo al amor familiar.

Ya lo decía el productor de la serie, Al Jean, en una entrevista con EL TIEMPO hace un par de años: “Tenemos Simpson para rato”, y lo afirmó sin asomo de prepotencia. Ese exceso de confianza ahora le da la razón.



Las aventuras de la familia de Homero y Marge, junto a sus hijos Bart, Lisa y Maggie, en Springfield, un insólito pueblo que se identifica –con sus conflictos y sus aciertos– con casi cualquier ciudad del mundo, siguen dando la pelea.



Sus dardos de humor elegante frente a temas de peso como la política, sumado al reciente descubrimiento de su capacidad para profetizar situaciones en la ficción que luego llegaron a ser una realidad (como que Donald Trump fuera elegido presidente de los Estados Unidos), le inyectaron un nuevo aire a la larga vida de esta producción animada que sobrepasó a Los Picapiedra. La familia de la Edad de Piedra emitió 166 episodios en la TV, mientras que Los Simpson llevan más de 600.

Algo que vale la pena resaltar es que tanto a Matt Groening (cerebro de la serie) como al propio Al Jean no les gusta hablar del final de la serie.



A pesar de que tienen muy claro que esta maratón tiene una línea de meta, la discusión acerca de la despedida sigue siendo un misterio.



“Eso es algo que seguimos discutiendo. Recuerden que yo estaba feliz cuando en nuestros inicios llegamos al quinto ciclo”, agregó Jean.



En otra charla de este diario con Matt Groening hace unos años, el dibujante recalcó una expectativa de vida larga.

Precisamente, en ese ciclo creativo la serie ha visto cambios sustanciales en la cultura y ha explorado temas candentes como la corrupción, la desintegración familiar, los estereotipos culturales y el racismo. Claro está que no ha sido inmune a críticas.

El episodio de Apu

La serie animada tuvo que lidiar este año con una polémica alrededor del personaje Apu: un indio que vive en Estados Unidos y es dueño de una pequeña tienda en Springfield.



Con la aparición del documental The Problem with Apu, que analiza el protagonismo de los estereotipos y la caricatura cultural, tomando como punto de referencia al tendero del programa animado, se encendieron las alarmas de algunos sectores de la opinión pública frente a los modelos que revelaba una serie que, por mucho tiempo, parecía intocable.



La reflexión llevó a la crítica brutal de la familia Simpson e inspiró otra acerca de los alcances del humor, a lo que la serie respondió de manera contundente.



En su temporada número 29, Los Simpson hizo referencia a la crítica del documental, en el episodio No Good Read Goes Unpunished (Ninguna buena lectura queda impune), en el que Marge y Lisa tienen un diálogo. “Algo que hace una década era aplaudido e inofensivo, ahora es políticamente incorrecto. ¿Y qué puedes hacer al respecto?”, se preguntaba Lisa, refiriéndose a la discusión.



La frase hizo reaccionar al comediante Hari Kondabolu (que protagoniza el documental), quien publicó en su Twitter –entre otros mensajes–: “Solo diré: enhorabuena a Los Simpson por haber conseguido que se vuelva a hablar de la serie y que haya vuelto a ser vista como relevante”.



Más allá de la polémica, lo cierto es que la serie animada, que apareció por primera vez como un segmento del programa de TV The Tracey Ullman Show el 19 de abril de 1987, sigue latiendo con fuerza con un equipo creativo que en la nueva temporada (que se verá en Colombia en mayo del próximo año) promete un episodio hablando de Netflix y la infidelidad, así como una parodia de la clásica película Matar a un ruiseñor, entre otras sorpresas.

Maratones para celebrar

Desde el miércoles 31 de octubre hasta el viernes 2 de noviembre, el canal Fox presentará seis episodios diarios (desde las 7 p. m.). El sábado 3 de noviembre, a partir de las 3 p. m. se emitirán los mejores capítulos de la saga de la Casita del terror, uno de los especiales más queridos por los fanáticos.





ANDRÉS HOYOS VARGAS

EL TIEMPO

@AndresHoy1