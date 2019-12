‘Los Simpson’ llegan a los 30 con imaginación de sobra

Con 671 capítulos, 31 temporadas, 170 premios, 300 nominaciones, frases y escenas memorables, predicciones del futuro y un ejército de seguidores distribuidos por todo el mundo, así llega a sus treinta la serie animada más influyente de la historia de la televisión y que parece haber dado con la fuente de la eterna juventud: ‘Los Simpson’.

Todo comenzó en el programa ‘The Tracey Ullman Show’, de la cadena Fox en 1987, donde los dibujos animados de una familia estadounidense disfuncional hacían algunas breves apariciones. Dos años después, el 17 de diciembre de 1989 esa familia comenzó a tener su propia media hora semanal. “Dibujé a Bart en cinco minutos en una servilleta”, confesó el creador de la serie, Matt Groening, que afirmó haber diseñado a los principales personajes de ‘Los Simpson’ en un sofá mientras esperaba reunirse con James L Brooks, uno de los productores.



Las aventuras de la singular familia asentada en la ficticia ciudad de Springfield les sirvieron a Groening y su equipo para parodiar la cultura estadounidense y para lanzar ácidas críticas dirigidas a la sociedad y ridiculizar la condición humana. Tal ha sido su éxito que, desde el año 2000, ‘Los Simpson’ cuentan con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, ha sido nombrada por la revista ‘Time’ como la mejor serie de televisión del siglo XX, y ha sido reconocida con más de una treintena de premios Emmy.

Los han llamado satánicos. Han criticado su forma de vida y el modelo de comportamiento y de relaciones que proyectan. Se les ha considerado un mal ejemplo. Pero ahí siguen. En el libro ‘Detrás de los Simpson’ se explica que la serie tiene una doble función, que llega a ser incluso contradictoria, ya que los miembros de esta familia ‘son una crítica, pero a la vez un reflejo de nuestra sociedad’. Sin embargo, la vertiente crítica de ‘Los Simpson’ no es ‘destructiva’, sino que invita a reírnos de nosotros mismos y es ahí donde reside una de las claves de su continuidad en la pequeña pantalla, dice el libro.



Se dice que ‘Los Simpson’ han predicho con años de anticipación algunos eventos de la vida real. Uno de los más sorprendentes fue la presidencia de Donald Trump en el capítulo ‘Bart to the Future’, que fue transmitido en el año 2000, 17 años antes de que esto ocurriera en realidad. En él, Lisa se convierte en la primera presidenta de Estados Unidos y desde su oficina en la Casa Blanca menciona: “Como saben, hemos heredado una grave escasez de presupuesto del presidente Trump”.



Ahora, las 30 temporadas de la serie pueden verse en la plataforma digital Disney +, mientras que el canal estadounidense Fox, que pertenece a Disney, ha anunciado una maratón que romperá récords en la que emitirá sus 671 episodios de manera ininterrumpida. Así, ‘Los Simpson’ estará en la televisión durante 15 días, la maratón empezó el 17 de diciembre a las ocho de la noche, el momento exacto en el que se emitió el primer capítulo hace tres décadas, y termina el 31 de diciembre. La maratón, con la que también se celebra la reciente llegada del ‘show’ a la plataforma Disney +, bate el récord de la anterior emisión de una serie ininterrumpida, que hasta ahora ostentaba también ‘Los Simpson’ con 13 días, la cual tuvo lugar en 2016.



Aunque el pasado mes de febrero se firmaron dos nuevas temporadas, la 31 y la 32, que contendría el episodio número 700, declaraciones del músico de la serie, Danny Elfman, el pasado mes de noviembre, han puesto en duda la continuidad del mítico programa. “Por lo que he oído, va a llegar a su fin”.



Pero los responsables de ‘Los Simpson’ tienen imaginación de sobra para crear más rocambolescos episodios, gracias, en parte, a una realidad social y política estadounidense cada vez más surrealista. El productor Al Jean ha reconocido que “las familias en Estados Unidos cada vez tienen que enfrentarse a más problemas”, lo que provee a los creadores de “material más que suficiente”.



REDACCIÓN DOMINGO*

* Con información de Efe