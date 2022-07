'Los Simpsons' es una de las series más importantes de la historia. Lleva más de 33 años al aire y ha estrenado el mismo número de temporadas. Los personajes ya hacen parte de la cultura popular y son reconocidos y queridos por todos.



Homero, el protagonista, trabaja en la planta nuclear de Springfield con su jefe Mr Burns. Por años, muchos fanáticos se han preguntado qué tan buena es la paga que recibe Simpson, pues le alcanza para que la familia viva cómodamente.



(Siga leyendo: Este es el efecto Homero Simpson que afecta nuestro cerebro).

En los 33 años que lleva la serie en televisión, los fanáticos han seguido la vida laboral de Homero. El hombre ha sido despedido varias veces y siempre ha regresado a su antiguo trabajo.



Al inicio del programa, el personaje tenía el cargo de técnico nuclear pero luego fue ascendido a inspector de Seguridad Nuclear. Hay quienes aseguran que la única razón por la que Homero sigue bajo las órdenes de Mr. Burns, es para asegurarle una buena vida a su última hija, Maggie.



Ahora los fanáticos creen haber encontrado la cifra del sueldo exacto de la figura. En el capítulo ‘Much Apu About Nothing’, de la séptima temporada, muestran por un segundo la imagen de un cheque que Homero acaba de recibir en el trabajo.



En la escena Homero asegura que tiene un sueldo muy bajo y el recibo lo prueba. Según el episodio, recibió 362.19 dólares semanales, aproximadamente 1.448.000 millones de pesos colombianos.



Al hacer la división, Homero estaría ganando entonces 11 dólares por hora, es decir, 44 mil pesos. Anualmente, el protagonista de Los Simpson obtendría 24.395 dólares, que se traduciría a 108 millones de pesos.



Según lo notaron algunos seguidores, ese salario corresponde a uno muy bajo en Estados Unidos. Sin embargo, hay quienes aseguran que Homero gana más de lo mostrado en este capítulo.



En la temporada 21, el episodio ‘American History X-cellent’ muestra al padre de la casa Simpson tomándose una botella de 60 mil dólares, aproximadamente 240 millones de pesos colombianos. En ese momento Homero aseguró que se estaba “Bebiendo su salario”.



(Le recomendamos: 'House Of The Dragon' y 'Lord Of The Rings', joyas de la Comic-Con).

'Los Simpsons'

La serie ha sabido adaptarse a los diferentes tiempos por los que ha pasado. El retrato de la vida familiar norteamericana ha variado desde los años 80, no obstante, el programa aún sabe cómo capturar a sus fanáticos.



La obra animada de Matt Groening tiene más de 600 episodios y ha ganado 33 premios Emmy, 32 Premios Annie y hasta tiene su propia estrella en el paseo de la fama de Hollywood.



Algunos datos curiosos de la serie es que en sus inicios se realizaba a puerta cerrada para no revelar quienes eran los actores que interpretaban las voces de los personajes. En el mundo Simpson todos tienen cuatro dedos, excepto la figura de Dios.



En 1987 empezó como unos cortometrajes expuestos en el show de Tracey Ullman. Tras el buen recibimiento del público y el éxito que generó, la historia fue estrenada en televisión en 1989.

Más noticias

Actriz de 'Power Rangers' enfrenta pena de muerte por doble asesinato

'Los Caballeros del Zodiaco': revelan imágenes del 'live action'

'Joker 2': este es el millonario sueldo que recibirá Joaquin Phoenix

John Wick 4: tráiler con Keanu Reeves es revelado en Comic-Con 2022

Marvel confirma fases 5 y 6 con producciones como ‘Daredevil’ y ‘Avengers’

Tendencias EL TIEMPO