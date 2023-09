Con Pasión de gavilanes 2, bajo el subtítulo de Dinastía indomable, se logró uno de esos raros milagros de las producciones audiovisuales: regresar 20 años después con un elenco principal casi intacto. La primera parte, que se estrenó en octubre de 2003, en vez de una pareja protagonista, tenía tres: Los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo. Y todos volvieron.

Volverlos a ver, pasado tanto tiempo, y liderando la gran familia que prometían formar, es el atractivo inicial de esta serie que llega el miércoles a las pantallas de Caracol.



Pasión de gavilanes 2 fue rodada poco después de una exitosa retransmisión de la primera parte , con un rating inmejorable, y puso al día a las nuevas generaciones sobre las pruebas sorteadas por los Reyes y las Elizondo. décadas atrás, para conformar sus matrimonios. En el capítulo final de la primera parte, montados a caballo ante el paisaje cerraban sus historias con un beso y la canción Fiera inquieta de fondo, a manera de “felices para siempre”.

Facebook Twitter Linkedin

El estreno tiene ansiosos a sus fanáticos Foto: Caracol. Telemundo

Ese mundo idílico se rompe en la segunda temporada. Juan Reyes(Mario Cimarro) y Norma Elizondo (Danna García) siguen amándose. Juan David (interpretado por Bernardo Flores), el mayor de sus muhachos, es el hijo perfecto. Pero los menores, a quienes Juan no duda en calificar de “diablos”, detonarán la crisis familiar. Los mellizos Erick (Sebastián Osorio) y León (Juan Manuel Restrepo) han vivido de travesura en travesura hasta salirse de control.

Facebook Twitter Linkedin

León Reyes, uno de los mellizos, es interpretado por Juan Manuel Restrepo. Foto: Cortesía Caracol TV

Aunque ha pasado un tiempo desde el rodaje (de 12 semanas, en Villa de Leyva, en el 2021) y su emisión en otros países (además de Netflix), Juan Manuel Restrepo habla con emoción de su llegada al elenco. Lo llamaron al casting para interpretar a Juan David, pero terminó quedándose con el papel de León Reyes. Y tuvo que estudiar una historia que el mundo vio por primera vez cuando apenas tenía 6 años.



“Vi que era un universo distinto, creado desde cero -expresa Restrepo-. Es un lugar llamado San Marcos, que no existe en la vida real, en el que se habla de una forma específica, no es ni Colombia ni México, todos tienen sombrero, hebilla en el cinturón y van a caballo”.



El acento fue su punto de partida. “Es un dialecto particular, un neutral ranchero, de personas que viven en el campo -recuerda-. Lo siguiente fue la relación de los mellizos. Sabemos que desarrollan una conexión única y eso buscamos entre León y Erick: que con solo mirarse, cada uno supiera lo que piensa el otro”.



(Puede interesarle: ¿Dónde y cuándo se podrá ver la segunda temporada de Pasión de gavilanes).

La familia se tambalea al verlos acusados de un crimen. En medio de la angustia por demostrar su “inocencia”, Sarita (Natasha Klauss) se derrumba al contarle a su hermana Norma que aún no supera u separación de Franco Reyes (interpretado por un ausente -por ahora- Michel Brown).



Franco Reyes, y Sara Elizondo fueron la última pareja en consolidarse: él tuvo antes que dejar atrás un turbulento romance con la cantante del bar Alcalá: Rosario Montes (Zharick León). En la nueva historia, el público se entera que el hombre un día, sin razón aparente, abandonó a su esposa y a sus dos hijos: Andrés (Jerónimo Cantillo) y Gaby (Yare Santana).

Facebook Twitter Linkedin

Juan Alfonso Baptista volvió al papel de Óscar Reyes, en 'Pasión de gavilanes 2'. Foto: Caracol Televisión

Los que parecen estar maravillosamente -y lejos- son Óscar Reyes (Juan Alfonso Baptista) y Jimena Elizondo (Paola Rey). La pareja celebra su éxito internacional, pero no tiene hijos. Al enterarse de las noticias de San Marcos, pronto decidirán volver.



“Para mí, volver fue un reto personal -dice Juan Alfonso Baptista-. Hace 20 años hice ese personaje. Óscar venía con una línea más pícara, interesada. Era como un ajedrecista. Después de años, teníamos que definir cómo creció. Ahora está bien económicamente, pero algo lo perturba”.



A la par de ese secreto, es clara su confianza con los mellizos. “Sus sobrinos son sus ojos -dice el actor- A lo mejor, Juan no tiene una buena comunicación con sus hijos, pero ellos sí la tienen con su tío Óscar. Él los ve, tal vez, como eran en el pasado él y Franco”.



(Puede leer: One Piece, datos curiosos de la serie que arrasa en Netflix).



Baptista ve el reencuentro del elenco -ocurrido en tiempo de pandemia y tapabocas- como un milagro. “Que nos hayan congregado a todos fue muy lindo. Seguimos vivos y nos juntaron. Cada uno estaba trabajando por su lado, con un estilo de vida distinto, así que fue un reencuentro respetuoso y agradable”.

Facebook Twitter Linkedin

Paola Rey es Jimena Elizondo. Foto: Caracol Televisión

Paola Rey tampoco lo imaginó hasta que se dio. “Fue emocionante retomar a Jimena Elizondo -dijo-. Porque fue un personaje que marcó mi carrera y mi vida. En su momento, jamás imaginé que la serie fuera a traspasar fronteras y generaciones. Con el director, Rodrigo Triana, estuvimos haciendo ensayos, imaginando lo que pasó con ella en estos años”.



Y da un adelanto sobre la suerte de Jimena en esta segunda parte: “En la primera temporada, Jimena quería conocer el mundo, viajar, conocer el amor. En esta, lo ha logrado, es una mujer empoderada. Pero tendrá un dolor muy fuerte en su corazón, y vamos a ver cómo lo afronta, porque no es fácil. Pero es algo con lo que muchos televidentes se podrán identificar”.

Rosario Montes ha vuelto. Su canto y su sensual baile, pese a las adversidades de su historia, fue lo último que se vio de ella en la primera parte. A su manera, fue la séptima protagonista de esa etapa.



Una nueva Rosario se baja de un lujoso auto, acompañada de un asistente que más bien parece su sombra. Rosario vuelve a San Marcos después de años. Pasa casi desapercibida en medio del escándalo de los mellizos Reyes. Los motivos de su regreso parecen ser una revancha.



“Más que revancha -corrige Zharick León-, ella busca un renacer. Viene en busca de sentirse viva. Se ha alejado de San Marcos y empieza a darse cuenta que dejó su verdadera pasión que es la música, cantar y vuelve en busca de esa pasión”.

Facebook Twitter Linkedin

Zharick León dice que Rosario Montes busca recuperar su pasión por la música en Pasión de gavilanes 2. Foto: Caracol Televisión

Zharick confiesa que en esos tiempos no estuvo del todo consciente del fenómeno que fue la telenovela y el revuelo de su personaje.



“Me parece importante compartir con todos que en ese momento de mi vida no era consciente de lo que estaba creando -dice- y del impacto que tuvo esta historia y ese personaje en mi vida. En ese momento, para mí, lo más importante eran los amigos y la rumba. No estaba pensando en ganarme un India Catalina, ni cualquier otro premio. Y cuando tiempo después pasaron nuevamente la serie, me vi y dije: ¡Qué lindo lo que logramos! ¡Qué orgullo y qué trabajo tan impecable, qué historia tan fascinante y tan llena de colores de los personajes! Todo lo del Bar Alcalá era precioso y no había podido percibir esa belleza y la impecabilidad del trabajo que hicimos. Por algo recorrió tantos países y por algo recuerdan a todos los personajes y su música es icónica en el mundo de las telenovelas”.

Queda ver los 80 capítulos de la segunda parte. Señales de que habrá una tercera se han dejado ver en redes (además del final en punta). Al respecto, Clara María Ochoa, de CMO Producciones, solo dice que para confirmarlo “habría que preguntarle a Telemundo”.

LILIANA MARTÍNEZ POLO

REDACCIÓN DE CULTURA

@Lilangmartin