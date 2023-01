Así una persona no sea aficionada al ciclismo, no se puede decir que Rigoberto Urán, corredor antioqueño, no es un personaje divertido.

Lo que habla tras una carrera, sus videos en Facebook e Instagram que muestran su forma de ser tan colombiana, sus ‘cocas’ para llevar la comida hacen parte de esa cotidianidad.



Nacido en Urrao, Antioquia, el 26 de enero de 1987, entre sus logros figuran la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 en la prueba de ciclismo en ruta, y el segundo lugar en el Giro de Italia 2013 y 2014, así como en el Tour de Francia 2017.



Pero, además, Urán se inventó 'El Giro de Rigo', un evento para aficionados que ya lleva cuatro ediciones.

Hoy, a las 8 p. m., por el canal RCN se podrá ver el especial Los secretos del Giro de Rigo, que incluye una charla íntima con este deportista y una conversación con su colega y amigo Tadej Pogacar, que se ha declarado un enamorado de Colombia gracias a esta relación con el antioqueño.



El especial se grabó en el reciente Giro de Rigo, en Villavicencio, una competencia para aficionados que tuvo 4.000 participantes.

Tanto Urán como Pogacar hablaron de hechos desconocidos de sus inicios, sus planes para este año, los secretos de su preparación y también analizan el futuro de uno de los deportes más difíciles de practicar, por sus largas etapas y la dureza de muchas de ellas, relacionadas con el clima, especialmente.



Urán, además, hablará de sus iniciativas para seguir apoyando el ciclismo colombiano, que tantos premios le han dado a Colombia.