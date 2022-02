Al mediodía del 30 de enero de 1969, The Beatles empezaban el que sería el último concierto en vivo de la banda. Fueron 40 minutos en los que el cuarteto de Liverpool, acompañado del tecladista Billy Preston, se reunió de forma sorpresiva en la azotea de Apple Corps, que fue su estudio de grabación en Londres.



Conocido como 'el concierto en la azotea', ahora podrá disfrutarse remasterizado y en pantalla gigante en la salas Imax del país. El largometraje de 60 minutos ‘The Beatles Get Back: el último concierto’ se verá en este formato del 10 al 13 de febrero.



En Colombia, la película estará disponible en Cine Colombia Viva Envigado (Medellín) Cinepolis Limonar (Cali) y Procinal IMAX Plaza de Las Américas (Bogotá). Las boletas se podrán conseguir en los próximos días en las páginas web de cada exhibidor.



El concierto de la azotea forma parte de la docuserie de Peter Jackson, The Beatles: Get Back, que se encuentra disponible en la plataforma Disney Plus.



El grupo, que se creó en 1962, tuvo sorpresas ese día. Los vecinos del lugar llamaron a la Policía porque, dijeron, había mucho ruido.



Ray Shayler fue e policía a cargo de la operación, que subió hasta la azotea y dio la orden del final.

(Tal vez quiera leer: Monica Vitti: la preciosa ‘antidiva’ que revolucionó el cine italiano)



“Le dije que aunque apreciaba lo que estaban haciendo, no podía seguir sucediendo porque estaban alterando el orden público”, contó después.



Los Beatles hicieron una canción más y luego se silenciaron para siempre como grupo.

Además, como llevaban tanto tiempo sin tocar juntos, John Lennon tuvo problemas de memoria y se olvidó de partes de las canciones. Una persona (que no se vio en cámara) le sostuvo las letras.



El frío de Londres ese día de enero llevó a proteger los micrófonos con medias de mujer y a que tanto Ringo Starr como Lennon se abrigaran con ropa que les faciitaron sus parejas.

(Le puede interesar: Carlos Vives le celebró el cumpleaños a Shakira con ‘Currambera’)



Después de esos 40 minutos de música, Lennon dijo: “Quiero dar las gracias en nombre del grupo y el mío propio, espero hayamos pasado la audición”.