Los trucos del 'cirujano de las series', David Shore

David Shore se puede jactar de ser el artífice de algunos de los mejores personajes del ambiente médico en la ficción televisiva.

Con su agudo ingenio para el drama y una capacidad para perfilar con trazos muy humanos a ese doctor que antes era considerado como alguien especial, poderoso o casi intocable.



El guionista y productor canadiense de 60 años, que se hizo famoso por la serie Doctor House y que recientemente volvió a sonar en Colombia gracias al estreno de The Good Doctor, consiguió hacer una intervención muy precisa en los conflictos cotidianos que se gestan en la típica relación entre el especialista en salud y su paciente, pero superando las capas relacionadas solo con la enfermedad o la rutina en una sala de urgencias. House era un especialista crudo en sus diagnósticos, pero era muy certero y humano en cada episodio.

David Shore es guionista y productor Foto: Sony Channel

Hugh Laurie, mejor conocido como el ‘Doctor House’, Foto: Archivo Particular

Mientras que en The Good Doctor (que precisamente finaliza hoy su temporada por Sony Channel, a las 8 p.m., con un episodio doble) todo se enfoca en Shaun Murphy: un cirujano con síndrome de Savant (un tipo de autismo) y que entra a formar parte de la unidad quirúrgica.



Para Shore, quien conversó con EL TIEMPO, ambos son grandes profesionales que no tienen una vida social muy activa o que no encajan del todo en ambientes fuera de su campo de acción, una coincidencia que abre muchas posibilidades narrativas.



¿Cómo es esa relación médica y humana en sus series?



Medicina y humano (…) Siempre hay una distinción entre el personaje y hay ciertamente algunos programas que son mucho más felices y se enfocan más en los casos médicos que en las relaciones personales, no me gustaría dibujar una línea que los distancia a los dos. No pienso que, por ejemplo, The Good Doctor, sea un programa meramente médico. Obvio, mostramos casos clínicos, pero eso está ahí como una oportunidad para explorar otras cosas, más allá que la enfermedad o el diagnóstico.



Ese es un punto de partida para sus guionistas...



Sí. Ese es el principio que me guía a mí y a mis escritores. Podemos tener una gran idea médica pero no funcionará hasta que nos permita profundizar en los personajes de otra manera.



¿Cómo definiría a sus médicos?

Son sólo personajes diferentes es una perspectiva mucho más optimista, lo cual es definitivamente agradable, pero probablemente más alejado a mi propio corazón. Escribo lo que veo interesante y es satisfactorio darse cuenta muchos están conectados con los mismos temas y haciéndose las mismas preguntas.



¿Realmente a qué se enfrentan esas personas?

A su propia mortalidad, a la mortalidad de sus seres queridos y las personas que se preocupan por ellos están haciendo realmente cada uno lo suyo, están salvando vida y teniendo experiencias reales que van más allá de la rutina de su labor y eso el porqué hacemos esto.



¿Alguna vez has ayudado a alguien, médicamente hablando?

No, nunca, de ninguna manera. Pero si tenemos ayuda en los temas médicos en la serie. Hay un doctor en el equipo de guionistas, tenemos especialistas a los que les consultamos y le pedimos ayuda y hasta hay una enfermera en el estudio todo el tiempo.



¿Hoy termina un ciclo de ‘The Good Doctor’, que viene para su protagonista?

El reto es que pueda crecer y que muestre algo de cansancio. No queremos que siempre la gente diga: ‘No puedes operarme porque tienes autismo’, creo que eso es algo superficial. Nos interesa que para la segunda temporada se vea más empoderado en su trabajo (...) En la tercera, queremos lidiar con algo como el amor.



¿Cómo supo que podía continuar esta historia?

No lo sabes en realidad. Siento que es muy personal y, realmente lo que me lleva a querer desarrollarlo, está ligado a cómo me gustaría verla (...) He sido afortunado que mis intereses sean congruentes con los intereses de muchas personas. Piensas que eres único y luego te das cuento que los demás tienen los mismos interrogantes que uno tiene.



Pero hay un truco para que todo funcione...

Bueno, no sé, siento que si me moviera solo a donde los espectadores quisieran que vaya, creo que terminaríamos con algo poco verdadero. Prefiero trabajar el personaje como un ser humano profundo y no solamente como un aparato para satisfacer a otros.



