Música y ruana, una historia para documental

“Queremos que la gente vea cuatro tipos de a pie que sueñan y trabajan sin descanso, que toman el TransMilenio a diario, que se divierten, que hacen de su vida una composición musical con todas sus dinámicas”, dicen los Rolling Ruanas sobre el documental 'Los Rolling Ruanas', nuevos sonidos de la montaña, que Canal Trece emitirá.

“Que la gente sienta que esto les pertenece, que se los debemos, que lo hacemos por y para ellos. Que vean que la familia de los Ruanas no son solamente cuatro personas, que somos muchos más, trabajando a diario para que todo pueda suceder con amor, entrega y disciplina”, siguen.



El documental narra cómo Juan Diego Moreno, Fer Cely, Luis Guillermo González y Jorge Mario Vinasco han conseguido convertirse en una de las propuestas sonoras más importantes del país, gracias a que a su música le imprimen el rock que aman y su amor por la carranga, que los apasiona.



Realizado por Canal Trece, Raag Sound y Cobra, muestra sus comienzos con covers de Jorge Velosa, The Beatles, Kiss, Soundgarden o System of a Down, y su exitoso paso por Rock al Parque con su Ruanas On.

Y hay imágenes que emocionan porque aparecen en su concierto en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, cuando lanzaron su disco Sangre caliente, un escenario que se llenó para decirles que sí, que estaban aprobados.



Juan Diego Moreno, vocalista y guacharaquero, cuenta que también se podrán ver momentos importantes del grupo, como cuando hablan del día que decidieron juntarse, “mientras tomábamos tinto con pasabocas y ensayábamos las canciones del máster Velosa”.



Aún no se llamaban los Rolling Ruanas, eso fue en el 2014, “dábamos nuestros primeros pinitos con 'A Hard Days Night', canción que nos llevó a pensar en un nombre que involucrara nuestra procedencia rola y nuestro gusto por el rock. De allí salió Rolling, rolos haciendo rock, y Ruanas, por la raíz carranguera”.



Y hay más, la definición de cada uno de los Rolling por los otros y por sus representantes (que les dieron más orden a sus vidas y su trabajo).



De ruanas también hablaron: “Tenemos diez por cabeza. Las últimas nos las diseñó Leonardo Hidalgo, que les da un toque de elegancia y modernismo, sin perder su esencia”.



