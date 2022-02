Los artistas de música urbana en español se han convertido en un imán para los productores de contenido de las plataformas de video como Netflix o Amazon Prime, que han anunciado la presencia de las estrellas latinas en sus series, películas y documentales, y prometen más.



"La fusión de los dos mundos, el de la música y de la actuación, solo tiene ganancias para las empresas y los artistas. Para nosotros es una oportunidad increíble de desarrollar nuestras inquietudes artísticas de otra forma y tanto nosotros, como las plataformas vamos a llegar a nuevos públicos. No tiene pérdida", dijo el colombiano Sebastián Yatra, una de las próximas estrellas de Netflix.



El cantautor de temas como 'Tacones rojos' y 'Dos oruguitas', el tema de la película 'Encanto', protagoniza la primera serie musical de Netflix 'Érase una vez pero ya no', que se estrenará durante el primer trimestre de este 2022.

La plataforma anunció que también estrenará este año 'Ritmo salvaje', una serie sobre el mundo de la música urbana en Colombia, protagonizada por Greeicy Rendón, quien hizo una larga carrera como actriz antes de convertirse en una de las reinas latinas del reguetón.



También se ha comenzado a producir el primer 'reality' en español de música urbana, una especie de 'La Voz' pero con artistas de reguetón, trap y otros géneros que sus exponentes urbanos. En el jurado están Tainy, que es uno de los productores más exitosos del momento, y su socio en Neón 16, el empresario Lex Borrero y los cantautores puertorriqueños Yandel y Rauw Alejandro.



Amazon Prime Video y Disney Plus también preparan proyectos con artistas urbanos para este año, y ya han comenzado a filmar. "Hay muchas invitaciones para participar en la actuación, pero eso requiere muchísimo tiempo. Las series y hasta las películas limitan las presentaciones, pero sin duda hacen una gran diferencia para uno como artista", reconoció el argentino Thiago PZK, quien protagonizó en 2021 la película 'Cato', que recreó sus inicios profesionales.

Las primeras aventuras de Netflix en las producciones musicales en español fueron las bioseries sobre las vidas de Nicky Jam, considerado uno de los padres de la música urbana latina, y Luis Miguel, el llamado Sol de México.



Aunque el éxito de ambas producciones no logró el impacto mundial que sí ha acompañado a la música latina en los últimos años, sí logró demostrar a los ejecutivos que había apetito por producciones musicales.



Primero comenzaron por proyectos amplios de ficción, como la serie brasileña "Garotas de Ipanema", sobre el nacimiento del género del bossanova y la española "45 revoluciones", que contaba el desarrollo de una empresa discográfica en ese país.



Sin embargo, nada podría haberles preparado para el éxito de la telenovela musical 'La reina del flow', un proyecto colombiano que le compraron a la televisora Caracol.



La popularidad de la historia de venganza y amor fue tal que sus protagonistas, Carolina Ramírez, Carlos Torres y Andrés Sandoval, fueron convocados para una segunda parte.



Entre noviembre y diciembre, la segunda temporada de 'La reina del flow' se mantuvo entre las 10 producciones más populares de Netflix a nivel mundial, incluyendo en Estados Unidos. Actualmente, sigue en esa lista en 24 países, incluyendo España, Portugal y Francia.



Este 14 de febrero se estrena en cines y HBO MAX la película 'Marry Me', una producción protagonizada por Jennifer López, Owen Wilson y el artista colombiano urbano Maluma. "Mi papel es el de Bastián, un artista urbano que está comprometido en matrimonio con Jennifer", contó Maluma. Aunque han pasado dos años desde la filmación -el estreno se atrasó varias veces por la pandemia-, el cantautor aseguró que aún tiene consigo la experiencia y espera que "abra las puertas de Hollywood" a otros proyectos con exponentes del género. Maluma y J.Lo están además por sacar un disco con los temas de la cinta, cantados todos por ellos.



Y el año pasado Amazon Prime Video lanzó 'El niño de Medellín', sobre la vida del colombiano J Balvin. En esa plataforma también se estrenó el reality 'Everybody Loves Natti', sobre el día a día de la dominicana Natti Natasha e incluyó a Maluma como narrador de un documental sobre la selección colombiana de fútbol.



Juan Palau, cuya carrera internacional se disparó gracias a su participación en 'La reina del flow 2', afirmó que lo que está pasando "no es una novedad" y recordó que así "explotó" la carrera de Carlos Vives y Menudo también hizo varias series.



"Todavía muchos se sorprenden del arrastre que tenemos los artistas urbanos y mejor que se acostumbren. Viene mucho más en música y actuaciones", dijo Palau.



