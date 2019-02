'Toy Story', 'Capitana Marvel' y más tráilers del Super Bowl

Además del adelanto de 'Avangers: Endgame', en el Super Bowl se revelaron imágenes de otras esperadas películas y series para este 2019. En Estados Unidos, el canal CBS fue el escenario para ver la final del fútbol americano, en la que los Patriotas de Nueva Inglaterra vencieron a los Carneros de Los Ángeles.



Más allá del deporte, este partido también es un apetecido espacio publicitario, en el que un anuncio de 30 segundos cuesta 5,2 millones de dólares. Y además de las más de cien millones de personas que ven el encuentro en ese país, los anuncios se reproducen casi al instante en todo el planeta.

Avengers Avengers

Uno de los estudios que suele aprovechar este escenario es Disney, que además de 'Avengers' también reveló 30 segundos de 'Capitana Marvel', la primera película del universo cinematográfico de Marvel que tendrá como protagonista a un personaje femenino. La cinta, que es protagonizada por Brie Larson, se estrenará la primera semana de marzo.

Capitana Marvel Capitana Marvel.

Otra película de Disney, aunque no de la saga Marvel, que presentó nuevas imágenes fue 'Toy Story 4', la esperada nueva entrega del clásico animado. La producción, que se estrenará a finales de junio, retomará a Woody y Buzz con su nueva dueña, Bonnie, y un nuevo juguete, Forky.

Toy Story 4 Toy Story 4.

Otra saga que aprovechó para mostrar su nueva entrega fue 'Rápidos y furiosos', que estrenará una película derivada enfocada en los personajes encarnados por Jason Statham y Dwayne Johnson. Se trata de 'Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw', en la que estos dos hérores de acción lucharán contra una especie de súper humano encarnado por Idris Elba.

Fast & Furious Fast & Furious.

Por su parte, el mexicano Guillermo del Toro anunció su nuevo proyecto cinematográfico después de 'La forma del agua', con la que ganó los premios Óscar a mejor director y mejor película. La nueva cinta, 'Scary Stories to tell in the Dark', basada en la serie de libros infantiles escrita por Alvin Schwartz, se estrenará en agosto. El mexicano servirá como guionista y productor del filme, que será dirigido por el noruego André Øvredal.

Guillermo del Toro Guillermo del Toro.

Otro título que genera expectativa, también en el género del terror, es 'Us', la nueva película de Jordan Peele, quien debutó con gran éxito en la gran pantalla con el 'thriller' 'Huye' ('Get Out'). En este caso, la historia se centra en una familia que está de vacaciones y se encuentra con unos perturbadores clones. En el elenco se destacan Lupita Nyong'o y Elisabeth Moss.

Us Us

Peele además será el presentador de la nueva versión de 'Dimensión desconocida', la aclamada serie de suspenso, que en cada capítulo presentaba una nueva y aterradora historia. En esta ocasión, la serie se presentará por la plataforma CBS All Access desde el primero de abril.

Dimensión desconocida Dimensión desconocida.

En televisión, también hubo anuncios de series como 'The Handmaid's Tale' ('El cuento de la criada'), adaptación de la novela de Margaret Atwood, protagonizada por Elisabeth Moss, que estrenará su tercera temporada este año, y 'Hanna', versión televisiva de la película que se estrenó en el 2011.

The Handmaid's Tale The Handmaid's Tale.