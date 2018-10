Los premios TVyNovelas / El otro lado

En Colombia la televisión es nuestro cielo 'celebrity', donde nace y se consolidan nuestros dioses de farándula. Y solo tenemos unos desmirriados premios India Catalina donde “los que saben” escogen programas que pocos ven y los TVyNovelas, donde se supone los televidentes deciden.



Muy precario y sin glamur. Somos provincianos en el espectáculo y la celebración de la televisión. Los TVyNovelas 2018 nos dejan los siguientes apuntes:



Kepa Amuchastegui se ganó el Toda una vida. Merecido. Necesario. Impecable. Lo hemos visto actuar y lo hemos sentido dirigir. A todo señor, todo premio.

Maravilloso el premio a serie o telenovela regional para Teleantioquia por 'Débora, la mujer que desnudó a Colombia'. Un relato bien hecho sobre una mujer que revolucionó los modos paisas y colombianos de ser mujer. Una genio que no es narco, tampoco cantante ni deportista, sino una artista que nos hace pensar.



Bueno que hayan metido a Netflix, aunque 'La casa de papel' solo sea una obra con buena publicidad y medios.



De resto son rellenos: Felipe Arias (RCN), presentador de noticias; Laura Tobón como presentadora de 'La voz kids'; 'MasterChef celebrity' como concurso que gana premio pero no tiene 'rating', el humor soso de Suso y 'Noticias Caracol' como noticiero favorito.



Sorprendente y espeluznante el triunfo majestuoso de 'Sin senos sí hay paraíso 2' que se ganó 11 premios: mejor serie o telenovela, mejor protagonista femenina (Carmen Villalobos), protagonista masculino (Fabián Ríos), actriz de reparto (Catherine Siachoque), actor de reparto (Roberto Manrique), actriz revelación (Stephanía Duque), actriz antagonista (Majida Issa), actor antagonista (Gregorio Pernía), tema musical ('Estar contigo'), libretista (Gustavo Bolívar), director (Herney Luna y Édgar Bejarano).



En conclusión: según los premios TVyNovelas, 'Sin senos sí hay paraíso 2' es una obra maestra de la televisión de ficción. 'Garzón vive' , 'Nadie me quita lo bailao', 'La ley del corazón' y 'No olvidarás mi nombre', de (RCN) y 'Tarde lo conocí', 'La mamá del 10', 'La nocturna' y 'La cacica' (Caracol) están por debajo de la obra maestra que es 'Sin senos sí hay paraíso'.



Imposible pensar que no hayan ganado Santiago Alarcón por 'Garzón', ni Karent Hinestroza por 'La mamá del 10'.



Más raro que no se crea que es mejor guion el de 'Garzón vive' o 'La nocturna'. O tal vez signifique que el televidente colombiano gusta mucho de las tetas y mucho de lo narco. O mejor aún, que no hay nada que pueda con el narco ni en la realidad de la política, ni en la ficción de televisión.



En los India Catalina había pasado algo parecido ya que 'Déjala morir', sobre la Niña Emilia, ganó todo. O sea, que en el 2017, Colombia produjo dos obras fuera de serie. Y no lo son. Es más, son olvidables.



Si es por lo premios India o TVyNovelas, la televisión colombiana es muy mala, pésima. Y no es así. Tenemos una televisión diversa y con mucha calidad que los premios no reflejan.

ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión

Correo: orincon61@hotmail.com