Los Petros dicen qué interesa en este gobierno, los Simones dicen quiénes son los buenos en periodismo cada año, y los televidentes dicen lo que no queremos oír.



ACERCA DE PETRO. Llevamos más de 100 días y no hay nombramientos para el manejo de los medios públicos, lo que demuestra que no le interesa para nada eso de la diversidad cultural y la inclusión de voces. En cambio, populistamente invita a los medios comunitarios a sus ruedas u homilías de prensa. Y mejor aún, reina en Twitter como el yo-presidente y se inventan dizque “10 capítulos, con material inédito, producido 100 % en la Casa de Nariño, con el cual se busca comunicar el trabajo de los primeros 100 días del Presidente y su equipo de trabajo”. Ahí sí sirve RTVC, para hacerle propaganda al yo-gobierno. Un hecho es evidente: poco importa lo público, mucho el líder. Y eso no es comunicación pública.



PREMIOS SIMÓN BOLÍVAR. Los simones ya no premian TV sino video, y los ganadores fueron: en periodismo universitario, la revista Cítrico de la Universidad Mariana con Remembranzas de un abuelo.



En noticia ganó Noticias Uno con ‘El falso positivo del ministro de Defensa’, que demostró las mentiras y engaños del gobierno anterior. En periodismo de investigación, Noticias Caracol cuando siguieron la farsa de nuestra justicia con ‘Carlos Mattos, el preso que pasea’.

En crónica ganó un periódico, Vanguardia, y no un canal, con ‘Víctimas del olvido’. El mejor reportaje fue ‘El bazar del horror’, de Noticias Caracol. En entrevista ganó Verdad Abierta con una entrevista al padre Pacho de Roux. En humor, #Holasoy Danny. En crítica, Noticias Caracol. Y en transmedia, donde el video es poderoso, ganó EL TIEMPO con ‘Las heridas abiertas de Tasajera’.



Hay mucha diversidad en lo audiovisual por fuera de los canales de tele como la Universidad Mariana, el periódico Vanguardia, el portal Verdad Abierta, el proyecto #HolasoyDanny y EL TIEMPO.

Entre los canales de tele gana Noticias Caracol, con 3 premios, y Noticias UNO, lo cual indica que son los mejores en información. De 33 periodistas de video premiados, 9 son mujeres y 24 machos, raro esto de que la tele y el video sigan siendo tierra de machos. Felicitaciones y que cada vez hagamos más experimentos en formatos periodísticos audiovisuales.



LA DESCARGA. Los televidentes son la voz del dios popular y esto dice de este concurso Jaime Orlando Martínez: “Me gustan los programas de música que viene ofreciendo Caracol, pero este me parece un horror de programa, es lo peor que ha hecho este canal. No tiene ni pies ni cabeza. Qué desperdicio de recursos”.



Luis Alberto Quintero escribe: “Trato de verle una cara diferente a este programa, pero este es más de lo mismo y peor: escenas de erotismo fácil, de peleas, de chismes... debemos despertar de esta pendejada de siempre lo mismo y de estos creadores que no dan pie con bola”.