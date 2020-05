Algunos de los peores personajes de 'Star Wars'

Mientras muchos celebran los aportes, emociones y aventuras de la saga de ciencia ficción más popular en el mundo: Star Wars, cabe recordar esos pequeños tropiezos convertidos en personajes, que no cumplieron con las expectativas de la saga de una aventura muy lejana que si de algo se ha caracterizado es de esa profunda devoción y respeto de millones de fanáticos, que siempre están pendientes de los detalles, los giros y las ideas que pueden alimentar a una trama que tienen pegada al corazón.



De ahí, que más allá de reflexiones profundas ( ya las han hecho los incondicionales) ofrecemos los cinco personajes de Star Wars que podrían ser considerados como los peores, los menos queridos o los totalmente incomprendidos.



Uno podría comenzar con el más obvio: Jar jar Binks, un personaje que parecía haber nacido para arrancar la atención de los más pequeños dentro de uno de los ciclos de la saga, para ofrecer ese elemento de humor y ternura que, posiblemente soñó en su momento George Lucas. Pero no fue así.



Su participación no pudo afianzarse dentro de unos orígenes muy importantes y serios. Binks entró mal en la historia del Episodio I y antes que hacer un contrapeso, sus tonterías no consiguieron atraer a la fanaticada más fuerte de Star Wars.



Tras la depresión que vivió el actor Ahmed Best, por el matoneo y las reacciones negativas de su personaje, Jar Jar Binks desapareció sin pena ni gloria, aunque todavía se ve de vez en cuando en el D23 (el Cómic Con de Disney), uno que otro fanático vestido como ese Gungan, sumado a los cientos de debates que todavía genera entre los circuitos de fanáticos.

Sin embargo, en la escala de odio este no es peor de todos, en 2017 una encuesta demostró que el líder supremo Snoke no tenía la empatía de muchos seguidores de Star Wars. ¿Cuál fue la razón?

No fue por su deseo de destruir hasta los cimientos a la orden Jedi, sino una falta de presencia física lo que pudo haber marcado ese sentimiento. Snoke se consideraba o se imaginaba como el antagonista esencial, pero su imagen no fue aprovechada y su desempeño (algunas decisiones y la manera como es engañado en una secuencia decisiva) mantienen ese sabor de odio y cero empatía a su papel.



Otro que fue perdiendo terreno, digo esto sabiendo que puede generar algunas reacciones, es el famoso C3PO, el robot bonachón y quejoso que parecía emular a un mayordomo inglés y que en un principio funcionó muy bien en lo que Jar Jar Binks, fallaba: dar un tono jocoso o de pausa divertida, tras lo momentos de acción. Su interacción con R2D2 marcaron un elemento de identidad en ese sentido dentro de la saga, pero todo fue cambiando.



Con el tiempo el robot no dejó de ser un personaje dependiente, no creció mucho en la trama y aunque tuvo acciones de gran importancia en algunos de los episodios, poco a poco pasó a ser paisaje.



En contraste con el gran Darth Vader, que podría ser el malvado más querido del cine y la esencia de ese conflicto entre el bien y el mal de Star War.



La imagen poderosa que no necesitó sino una grab voz y una vestimenta que, en su momento hacía temblar a todos.



Sin embargo, fue en su adolescencia (bajo la piel de Hayden Christensen), que esa aura de maldad casi se apaga ante una interpretación a la que siempre le faltó fuerza (de cualquier lado, oscuro, claro) y que no consiguió acuñar del todo las bases en las que se sostendría la motivación maléfica de su personaje.

Otro que no pudo tener una primavera con la fanática de Star Wars fue Rose Tico, un personaje juvenil, de cierta manera tierno e intenso que iba a llegar para entregar un poco de esa energía al ambiente de conflicto en el que vivía la resistencia.

Tico iba a tener una evolución prometedora entre el circuito revolucionario, iba a vengarse y a la vez a experimentar el amor, pero esa fórmula del destino no tuvo el sabor adecuado para quedar en la memoria, la conexión con el público fue muy baja y su papel fue perdiendo fuerza, aunque en realidad nunca la tuvo.



La lista puede seguir y hasta extenderse a otros universos como el de Han Solo, que tuvo película aparte, pero que tampoco fue aplaudida por los fanáticos, no pueden desconectarse de esa conexión tan fuerte y honesta con el trabajo que hizo Harrison Ford en la saga original, ese vínculo que el 4 de mayo tiene a millones maratoneando, revisando, discutiendo o recordando las historias de una galaxia muy lejana que sigue siendo cercana, tanto que se adora, discute, se pelea y se sufre por ella todo el tiempo.



