El fallecimiento de Mark Margolis, a los 83 años, ha dejado un fuerte impacto en los seguidores de series de televisión y películas de culto como Breaking Bad y Caracortada (Scarface).

Mark Margolis, actor estadounidense. Foto: Valerie Macon. AFP

El actor, muerto el 4 de agosto, en un hospital de New York, había comenzado más bien tarde en el mundo de la actuación. Nacido en Philadelphia, en 1939, solo pasados los 40 años empezó en la industria.

Estos son algunos de los papeles inolvidables de Margolis:

Héctor Salamanca, en 'Breaking Bad' y 'Better Call Saul'

El patriarca de la familia antagonista por excelencia de ambas series. En Breaking Bad, protagonizada por Bryan Cranston, como Walter White, Héctor Salamanca es el jefe de una familia de traficantes de origen mexicano con quienes el protagonista se se enfrenta constantemente. Salamanca está en su declive, inválido, atado a una silla de ruedas y sin poder pronunciar palabra, se comunica con su familia a través de una campanilla. Sin embargo, no deja de ser siniestro y de liderar una rencilla en contra de Gus Fring (Giancarlo Esposito).



En Better Call Saul, la precuela de Breaking Bad, los flashbacks muestran el origen de la rivalidad entre Salamanca, cuando estaba en todo su poderío, y Fring. Además, cómo ocurre el accidente que lo deja inválido y cómo recibe, de manos de su sobrino Lalo, otro malvado inolvidable, la famosa campanilla. En ambas series, el papel de Salamanca es impactante.

Mark Margolis en su interpretación de Héctor Salamanca, en Breaking Bad. Foto: AMC

Carmine Conti, en 'Your honor'

Posterior a Breaking Bad, fue noticia la aparición de Salamanca en la segunda temporada de Your Honor, una serie de suspenso protagonizada también por Bryan Cranston. En esta, Margolis hace el papel del abuelo materno del chico atropellado de la primera temporada, cuya muerte desencadena toda la historia.

Alberto, 'La sombra', en 'Scarface'



Esta cinta de 1983, que relata el ascenso en la mafia del cubano Tony Montana (interpretado por Al Pacino), tiene a Margolis en el papel de Alberto, alias ‘La sombra’, un personaje que acompaña a Tony a cumplir con un asesinato por encargo. Cuando Montana se niega a realizarlo, porque el objetivo está con su familia. Esto es algo que a Alberto no le importa, entonces Montana le dispara antes de que cumplan con la tarea.

Otros papeles de Margolis

Mr Rabinowitz, en Réquiem por un sueño (2000)



Sol Robeson en Pi, fe en el caos (1998)



Shickandance, en Ace Ventura, un detective diferente (1994)



Arthur Solloway, en The Affair



Rudolf Swann, en Prodigal Son



Paul Cicero, en Gotham

REDACCIÓN DE CULTURA

