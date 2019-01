Los Razzie a lo peor del cine ya tienen sus nominados

El filme de John Travolta sobre la mafia 'Gotti' y el presidente de Estados Unidos Donald Trump fueron nominados este lunes a los Premios Razzie a las peores películas del 2018, después de un año que los organizadores dijeron estuvo lleno de desastres, tanto dentro como fuera de la pantalla.

La nueva comedia de Sherlock Holmes 'Holmes & Watson" obtuvo seis menciones, entre ellas para sus estrellas Will Ferrell y John C. Reilly, quienes fueron nominados por "destrozar dos de los personajes más amados de la literatura".



Los premios Razzies, creados en 1980, son como un antídoto de la ceremonia de los Oscar de Hollywood.



Los nominados fueron anunciados un día antes de las nominaciones de los premios de la Academia, el martes 22 de enero, el mayor honor en la industria del cine.



"Con un mercado en caída, un posible juicio político presidencial, incendios forestales intensos, inundaciones devastadoras, tiroteos masivos y una letanía de pestes que alcanzaron proporciones bíblicas, el 2018 fue un año repleto de desastres", dijo el fundador de los premios Razzie John Wilson en un comunicado.



"Y luego estuvieron las películas del año pasado", bromeó.

Trump recibió dos nominaciones a peor actor por sus apariciones como él mismo en los documentales de 2018 'Death of a Nation', del realizador conservador Dinesh D'Souza, y en 'Fahrenheit 11/9', del liberal Michael Moore.



El mandatario ya ganó un Razzie por su papel como un empresario en la comedia policial de 1989 'Ghosts Can't Do It', protagonizada por Bo Derek.



El lunes, la esposa de Trump, Melania, y su colaboradora de la Casa Blanca Kellyanne Conway recibieron nominaciones como peores actrices de reparto por sus imágenes de archivo en 'Fahrenheit 11/9'.



'Gotti', sobre el fallecido jefe de la mafia de Nueva York John Gotti, sólo recaudó 4,3 millones de dólares en venta de entradas en el verano pasado y recibió seis nominaciones, entre ellas peor película, guión, actor y "peor combo", para los actores Travolta y su mujer, Kelly Preston.



Los nominados y ganadores de los Razzies son votados online por alrededor de 1.000 miembros de 24 países, que se suscriben en línea y pagan una cuota de membresía de 40 dólares.



Los ganadores a las peores películas del año pasado recibirán un trofeo dorado pintado con aerosol en una ceremonia celebrada en la víspera de los Oscar el 24 de febrero.



