'No va más': las razones por las que Melina Ramírez no sigue en famoso programa cómico

En pocos días, el canal Caracol comenzará a emitir una nueva temporada del programa 'La vuelta al mundo en 80 risas'. Este año los seguidores de este espacio notarán una gran ausencia: la bella presentadora Melina Ramírez no hará parte de la quinta entrega de este programa.



Este programa reúne a algunos de los humoristas más famosos del país con un grupo de modelos, presentadoras y cantantes que recorren diferentes lugares del mundo y protagonizan diferentes momentos.



En 'La vuelta al mundo en 80 risas' han participado personajes reconocidos como Don Jediondo, Boyacoman, Jeringa, Jessica Cediel, Carolina Cruz y Melina Ramírez. Sin embargo, esta última ya no estará más en la producción.



Según Infobae, la hermosa conductora vallecaucana, quien estuvo en el show cómico desde su primera emisión en el 2018, no seguirá porque se le cruzó con las grabaciones del reality 'Yo me llamo' y, a futuro, porque se dedicará a otros proyectos personales y laborales.



“No estaré, pero es un gran programa. No se lo pueden perder, van a estar nuevas presentadoras, ya que obviamente se me cruzaba con 'Yo me llamo' por esto no pude estar este año”, comentó Ramírez.



La presentadora quiere sacar adelante un emprendimiento al que le ha dedicado tiempo y esfuerzo: una marca de alimentos proteínicos.



Además, contrajo matrimonio con el actor Juan Manuel Mendoza y está de luna de miel en Nueva York.



De hecho, la gran final de 'Yo me llamo' será transmitida en vivo este lunes 11 de diciembre, pero el concurso de imitación se ha grabado en los últimos meses.



Las parejas de la próxima edición de 'La vuelta al mundo en 80 risas' estarán conformadas por Laura Tobón y Suso, Don Jediondo y Carolina Cruz, Laura Acuña y Jhovanoty, Boyacoman y Amanda Dudamel, Juan Diego Vanegas y Piroberta, Jeringa y Jessica Cediel. El presentador será Santiago Rodríguez nuevamente.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

