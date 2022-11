Desde muy joven, a Alejandro Montaner, el primogénito del cantante Ricardo Montaner, le encantaba grabar con una pesada cámara de video algunos momentos de su cotidianidad.

Corría de un lado a otro enfocando momentos que se fueron envejeciendo en cintas de video que quedaron guardadas mucho tiempo. Sin embargo, cuando el patriarca de la familia y su esposa se aventuraron a abrir las puertas de su vida para un reality, esos recuerdos en video escaparon de las sombras de un cajón y se convirtieron en tesoros y piezas esenciales de Los Montaner, que está disponible en la plataforma Disney Plus.

F ... de famosos y de familia

Lo insólito es que Alejandro y su hermano Héctor no son protagonistas de esta producción, que se metió en las dinámicas de la casa y fuera de los reflectores, y en los escenarios y en las redes sociales de Ricardo, Marlene, Mau, Ricky, Evaluna y su esposo, Camilo, tratando de revelar el lado más humano de un apellido que destila música y éxito mediático. Un acercamiento a un clan que tiene la F de famosos, pero apuestan por que ahora sea la F de familia.



Un sol veraniego ilumina el hogar de los Montaner en Miami. Es una casa llena de árboles y macetas grandes que ofrece un halo de serenidad, mientras se escucha la voz de Ricardo diciendo: “Estamos listos, cuando le des acción, le metemos…”. Tras el clic de una claqueta viene un corte casi abrupto en el que se ve al cantante en concierto, posiblemente en 1989, cantando La cima del cielo, el lugar en el que estaba este monarca de la balada en español. Luego hay un salto al presente y se muestra a un cantante más maduro.



Ricardo y Marlene se gozaron la experiencia mostrando otras facetas de su vida. Foto: Disney Plus

“El más grande entre los grandes y el mejor padre”, dice en una voz en off mientras sigue la avalancha de imágenes que anudan el paso del tiempo. No es un documental, es solo el abrebocas de una mirada fisgona a la vida de un grupo de famosos.

Los Montaner parece tomar más cosas de Keep Up With the Kardashians que del clásico del formato: Los Osbourne, al restar la disfuncionalidad que destilaba el programa del roquero Ozzy Osbourne y príncipe de las tinieblas en MTV. “Es un programa que rinde homenaje a la idea de la familia”, dice Ricardo Montaner emocionado, mientras mira a su esposa, Marlene Rodríguez, que lo acompaña en una rápida charla con EL TIEMPO.

Ricky (izquierda), su prometida, Stefi Roitman; Evaluna y su esposo, Camilo; Ricardo, Marlene, Mau y su esposa, Sara, se dejaron grabar por meses en sus hogares. Foto: Disney Plus

Marlene estaba al principio un poco dudosa acerca de abrirse tanto a la gente, pero luego de muchas conversaciones no tuvo reparos de mostrar ese presente y algunos bocados del pasado. “Ver ese paso del tiempo es mi parte favorita. Cuando me reencuentro con mis hijos chiquiticos y ver lo que son ahora, y digo: ‘que buen trabajo hemos hecho y ha hecho Dios para levantar a esta familia’”, afirma.



“Cuando tú vez los flashbacks, yo sinceramente siento que el programa lo empezamos a filmar cuando Mau, Ricky y Evaluna eran unos chiquiticos y mi hijo Alejandro ya estaba documentando todo eso. Y contar con ese registro histórico, lo digo con toda humildad, le da credibilidad a lo que estamos mostrando ahora. Hay una historia que contar después de 33 años de casados”, recalca el cantante.

“Sí, Alejandro grababa, grababa y grababa sin saber que estaba registrando un tesoro”, agrega su esposa.Los fanáticos de esta dinastía de artistas tienen un bocado jugoso para fisgonear la vida en pareja de sus estrellas; ver por ejemplo a Camilo ayudando a organizar la fiesta de cumpleaños de su suegra y ver de primera mano la noticia de la llegada de Indigo (hijo de Evaluna) a la familia, pero ahora en pantalla grande y lejos de redes sociales o los programas de farándula.

Las dinámicas en el hogar, los paseos y los detalles cotidianos hacen parte del show. Foto: Disney Plus

“Se reivindica también el valor del matrimonio”, reflexiona Montaner. “Puede seguir siendo divertido estar casado con una persona más de 30 años”, apunta su esposa. Así como ver los nervios antes de un concierto o la tensión de Mau al no encontrar los anillos en su boda con la colombiana Sara Escobar.Pero los padres insisten en que la experiencia ha sido orgánica, prudente y respetuosa. Durante meses trabajaron con el equipo de camarógrafos y sonidistas.

“Carajo, están prendidas las cámaras”, dijo muchas veces la jefa del hogar cuando decía alguna cosa. Al final, era peor lo que yo imaginé frente a lo que terminó siendo”, confiesa Marlene, quien termina convirtiéndose en la protagonista de la producción. “Se lleva el premio revelación del año”, bromea su esposo.

La familia se ve paseando como una tropa un tanto desordenada, hablando de cosas como la comida que van a preparar y cada momento está separado con testimonios frente a cámara acerca de esas situaciones. Mau y Ricky hablan de música y de los retos de la convivencia.

“Nada está bajo un libreto en la vida, lo que más me gusta es que a pesar de lo diferentes que somos, queda evidenciado en el programa que nos amamos infinitamente. Creo que este experimento que acabamos de hacer es que tenemos algo que contar y puede tocar el corazón de otras personas, de quienes necesitan una caricia en su alma”, finaliza Ricardo Montaner acerca de, en este momento, la familia más mediática de Latinoamérica.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1

