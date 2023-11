Los Montaner están listos para contar más intimidades de su vida en el streaming

Ntertain Studios anunció la segunda temporada de su serie 'Los Montaner', que sigue a la icónica familia Montaner a través de su vida cotidiana, su fama y sus experiencias más allá de la música y los escenarios.

La nueva etapa de la producción, que emitió su primera temporada en la plataforma de streaming Disney+ en todo el mundo, mientras que TelevisaUnivisión se hará cargo de la distribución de la segunda temporada en Estados Unidos. "Este programa encarna todo lo que representamos como empresa y estamos encantados de seguir compartiendo su historia con el mundo", declaró Lex Borrero, cofundador y director general de Ntertain Studios. "También estamos entusiasmados por la alianza con TelevisaUnivisión en los EE.UU. Esto permitirá que un público totalmente nuevo descubra este increíble programa", recalcó.



La nueva etapa de 'Los Montaner' continuará justo donde cerró la primera, profundizando en las vidas de esta dinámica y carismática familia. Tras un año lejos de los proyectores, los espectadores volverán a reunirse con la familia en su recorrido por un torbellino de nuevas aventuras y desafíos emocionales. Espere lo inesperado cuando los Montaner den la bienvenida a nuevos miembros de la familia y se enfrenten a desafíos profesionales y personales.

Ricardo y Marlene Montaner dejaron ver su dinámica como pareja. Foto: Disney Plus

Es protagonizada por Ricardo Montaner, Marlene Montaner, Ricky Montaner, Mau Montaner, Evaluna, Camilo, Stef Roitman y Sara Escobar, la serie fue el programa de éxito #1 en Disney+ en América Latina, ocupando el puesto #4 a nivel mundial entre todas las Series de Realidad Originales de Disney+ en 2022.



“Nada está bajo un libreto en la vida, lo que más me gusta es que a pesar de lo diferentes que somos, queda evidenciado en el programa que nos amamos infinitamente. Creo que este experimento que acabamos de hacer es que tenemos algo que contar y puede tocar el corazón de otras personas, de quienes necesitan una caricia en su alma”, recordó Ricardo Montaner en una charla con EL TIEMPO el año pasado.

La fama de esta familia no es el protagonista del reality. Foto: Disney Plus

La segunda temporada volverá a contar con Lex Borrero como productor ejecutivo y con Santiago Zapata y Chris Smith como showrunners y directores. "Es un honor para mí continuar este viaje con esta increíble familia", dijo Zapata. "A medida que nos aventuramos en la nueva temporada, esperamos seguir creando un estilo de programa muy singular en el ámbito de las docuseries latinoamericanas, al tiempo que compartimos con el público la maravillosa visión de la vida que tienen los Montaner".



Además de "Los Montaner", Ntertain Studios ha producido series populares como "Thalia's Mixtape', nominada a los Premios Produ, en Paramount+ y 'La Firma' en Netflix.

