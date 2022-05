Nostalgia e irreverencia son las claves de este nuevo show: un homenaje a esos grandes titiriteros que en los años 60 sacaron sus talentos para contar historias infantiles y sus habilidades para crear exitosos programas como Los Muppets o Sesame Street. Jim Henson y su ilimitada imaginación estaba detrás de aquellos entrañables muñecos.

A Juan Pablo Rosso y Carlos Rincón Kalú se les ocurrió una idea brillante, muy influenciada por esos programas de su infancia, los que se veían en la televisión colombiana que en los 80 se prendía y apagaba, literalmente por franjas en los únicos dos canales disponibles.



Pero esto no resultó como un programa para niños: La lucha de los Mockarts está diseñado para adultos con un nivel de crítica y humor negro que a veces es de digestión dura.



(Además: ¡El inolvidable C-3PO, de 'Star Wars', viene a Bogotá!)



“Este es el primer reality que se hace con títeres en Colombia y surge de la intención de mezclar esos dos formatos que han estado muy presentes en nuestra vida: los títeres, que crecimos viendo en televisión, y los realities, que llevan unos 20 o 25 años presentes cada día en nuestras pantallas”, cuenta Rosso sobre la génesis de este reality de títeres –sí, como cualquier Masterchef Celebrity o El desafío–, que se puede ver en los canales de televisión pública del país.

En La lucha de los Mockarts participan eruditos artistas del Barroco y del Renacimiento: Miguel Ángel, Donatello, Caravaggio, Artemisia Gentileschi, Sofonisba Anguissola y Leonardo da Vinci que buscan, en una despiadada competencia en el Palazzo Studio, el apoyo de reputados mecenas de la época –Isabella d’Este, Lorenzo de Medici y Lucrecia Tornabuoni–. Bueno, si el perturbador Maquiavelo se los permite.



“Nunca había tenido la oportunidad de hacer doblaje. Darle vida a un personaje inerte a partir de mi voz, el poder expresar, decir muchas cosas y manejar muchos matices con un muñeco (…) es complejo, pero muy divertido y diferente a todo lo que llevo trabajando por tantos años”, cuenta, emocionado, el actor y productor ejecutivo de la serie Christian Tappan (Lavaperros, El robo del siglo, Escobar: el patrón del mal, Narcos), que presta su voz a los personajes junto a otros famosos como Iván Marín, Biassini Segura y la ‘Gorda’ Fabiola.

La lucha de los Mockarts tiene todos los ingredientes de un show salvaje y divertido: una competencia desleal, disputas, amenazados por alcohólicos o abusivos, un personaje disociador, un jurado turbio y la obsesión por ser famoso… Cada diálogo es un fino dardo sobre la dependencia de las redes sociales, la discriminación, la igualdad de género o la fascinación del público por estos formatos que se convirtieron en el pan de cada día de la televisión nacional. La magia de atar todos estos cabos fue de Lopera Sánchez en un libreto brillante.

Facebook Twitter Linkedin

Los actores que prestan sus voces a los personajes de 'La lucha de los Mockarts'. Foto: Cortesia HacerTV

Hay mucha nostalgia en este programa.

Juan Pablo Rosso (JPR): Fue adrede: la premisa que teníamos, artistas del Renacimiento y el Barroco compitiendo en un reality, es tan singular que queríamos que la estética de los personajes generara una sensación de familiaridad en medio de este entorno tan bizarro al estábamos sometiendo a los personajes. Desde el comienzo pedimos a Teatro de Juguete –que elaboraron los títeres, vestuario y escenografía– que los personajes nos evocaran momentos de alegría que tuvimos siendo niños viendo títeres en televisión. Es un homenaje, de alguna forma, a esos pioneros televisivos.

Christian, usted le da voz a Caravaggio, ¿qué fue lo más complicado?

Christian Tappan (CT): Caravaggio es un artista del Barroco, muy particular en su historia y en su interpretación: es bastante exacerbado; peleón, gritón, parrandero, grosero, alguien bastante particular. En definitiva, me encanta, lo amo.

¿Fue complejo usar solamente su voz para actuar?

CT: Es muy retador para un intérprete ser un voice actor, más cuando llevas tantos años trabajando con la herramienta visual que es tu cuerpo, además de tu voz. Pero yo nunca he descuidado el pensar en la naturaleza y en la verdad de mis personajes. Por lo tanto, cuando me ofrecen la oportunidad de ser parte de este proyecto, lo que más me gustó es el reto de poder darle vida con mi voz, darle matices a partir de mi expresión con la voz.

Facebook Twitter Linkedin

Miguel Ángel y Da Vinci discuten acaloradamente. Foto: Cortesia HacerTV

¿Qué fue lo más complejo de lograr en la producción?

JPR: El manejo del tiempo. La serie fue producida con recursos de la convocatoria Abre Cámara del Mintic y el plazo para preproducir, producir y postproducir era corto. Tuvimos tan solo unos meses para terminar la investigación histórica y escribir los libretos, y luego producir toda la serie, hacer el casting de voces y doblar a los personajes; componer la música (a cargo de Manuel Borda), editar, graficar, hacer animaciones y finalizar los episodios. Afortunadamente todo el equipo se enamoró de Los Mockarts, sin ese cariño habría sido imposible cumplir.

Hay un tratamiento con mucho humor negro de mensajes profundos y críticos, ¿cómo se ubicó esta parte en la trama y qué tan importante fue?

JPR: Son los motores de la trama. Tomamos datos biográficos de los personajes como punto de partida para incorporarlos sin que se sintieran forzados. Artemisia, por ejemplo, fue violada y logró ganar el juicio a su violador, luchó por ser reconocida y lo logró, siendo la primera mujer en ser admitida en la Academia de Florencia. Esos datos biográficos nos dieron pie para tratar, a través de ella, el tema de inclusión, pero con matices del siglo XXI como el lenguaje incluyente y la discriminación de género.



Cada uno de los personajes tiene al menos un rasgo biográfico característico que al traerlo al presente adquiere nuevos matices que nos permiten tratar estas temáticas con un humor inteligente que esperamos genere algunas reflexiones al respecto.



SOFÍA GÓMEZ G.

CULTURA

@s0f1c1ta

Otras noticias de Cultura