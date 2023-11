Mensajes que los actores de 'Friends' le dejaron a Matthew Perry: 'Descansa, hermanito'

Matthew Perry, el actor del conocido personaje Chandler Bing de la serie 'Friends', falleció el pasado 28 de octubre. Esto generó que quienes fueron sus compañeros en la serie de televisión le dedicaran un 'último adiós' por redes sociales.



Fue así como Jennifer Aniston, David Schwimmer, Lisa Kudrow, Courteney Cox y Matt LeBlanc, los actores de Rachel, Ross, Phoebe, Mónica y Joey, respectivamente, homenajearon a Perry, quien apareció muerto en una bañera en la ciudad de Los Ángeles.



El actor que interpreto a Chandler en la popular serie de televisión murió a los 54 años. A su funeral asistieron solo sus amigos y familiares más cercanos, entre ellos los actores que compartieron el set de grabación con Perry durante 10 temporadas en la serie "Friends".



Quienes fueron sus compañeros dedicaron unos mensajes al actor a través de posts de Instagram.

El mensaje de Jennifer Aniston (Rachel)

Con el mensaje más largo se despidió la actriz estadounidense Jennifer Aniston: "Esto me ha herido profundamente... Tener que despedirme de nuestro Matty ha sido una ola de emociones demencial que nunca antes había sentido. Todos experimentamos una pérdida en algún momento de nuestras vidas. Pérdida de la vida o pérdida del amor.



Ser capaz de sentarte realmente en este dolor te permite sentir momentos de alegría y gratitud por haber amado a alguien tan profundamente. Él hacía parte de nuestro ADN. Esta fue una familia elegida que cambió para siempre el curso de quiénes éramos y cuál sería nuestro camino.



A Matty le encantaba hacer reír a la gente. Como él mismo dijo, si no escuchaba la risa pensaba que iba a morir. Su vida dependía de ello. Y vaya, que logró hacer justamente eso, nos hizo reír a todos. En las últimas dos semanas, he estado estudiando detenidamente nuestros mensajes de texto. He reído, llorado y luego vuelvo a reír.



Matty, te amo mucho y sé que ahora estás completamente en paz y sin ningún dolor. Hablo contigo todos los días... a veces casi puedo oírte decir "¿podrías estar más loco? Descansa, hermanito. Siempre me alegraste el día", finalizó la actriz.

La despedida de David Schwimmer (Ross)

El actor y director de televisión y cine estadounidense, David Schwimmer, también le dedicó unas palabras a Perry: "Matty, gracias por estos diez increíbles años de risas y creatividad. Nunca te olvidaré. Podrías tomar una línea recta de diálogo y doblarla a tu voluntad, dando como resultado algo tan totalmente original e inesperadamente divertido que todavía asombra.



Y tenías corazón, fuiste generoso y compartiste con nosotros, para que pudiéramos crear una familia de extraños. Esta foto es de uno de mis momentos favoritos contigo. Ahora me hace sonreír y llorar al mismo tiempo.



Te imagino allá arriba, en algún lugar, con el mismo traje blanco, con las manos en los bolsillos, mirando alrededor y diciendo: ¿Podría haber más nubes?", finalizó el actor.

El mensaje de Lisa Kudrow (Phoebe)

Lisa Kudrow, la actriz, comediante, escritora y directora de cine estadounidense, quien hacía de Phoebe en la serie, le dedicó a Perry las siguientes palabras: "Gracias por hacerme reír tanto por algo que dijiste, que me dolían los músculos, y las lágrimas derramaban por mi cara todos los días.



Gracias por tu corazón abierto en una relación de seis maneras que requirió compromiso. Gracias por aparecer en el trabajo cuando no estabas bien y luego ser completamente brillante. Gracias por los mejores 10 años que una persona puede tener. Gracias por confiar en mí. Gracias por todo lo que aprendí sobre la gracia y el amor al conocerte. Gracias por el tiempo que tuve contigo, Matthew", así agradeció la actriz.

Así se despidió Courteney Cox (Mónica)

La actriz, modelo, productora de televisión y directora de cine estadounidense, Courteney Cox, quien interpretó a Mónica, despidió al actor así:



"Estoy muy agradecida por cada momento que tuve contigo Matty y te extraño todos los días. Cuando trabajas con alguien tan estrechamente como yo lo hice con Matthew, hay miles de momentos que desearía poder compartir. Por ahora aquí tienen uno de mis favoritos.



Para contar un poco de trasfondo, se suponía que Chandler y Mónica tendrían una aventura de una noche en Londres. Pero debido a la reacción del público, se convirtió en el comienzo de su historia de amor.



En esta escena, antes de empezar a rodar, me susurró una frase divertida para que la dijera. A menudo hacía cosas así. Era divertido y amable", finalizó la actriz.

Este fue el mensaje de Matt LeBlanc (Joey)

Por último, el actor estadounidense Matt LeBlanc, quien dio vida a Joey Tribbiani, se despidió de Perry con este mensaje:



"Me despido con el corazón encogido. Los momentos que pasamos juntos están, sinceramente, entre los mejores de mi vida. Fue un honor compartir el escenario contigo y llamarte mi amigo.



Siempre voy a sonreír cuando piense en ti y nunca te olvidaré, nunca.

Extiende tus alas y vuela alto, hermano. Finalmente eres libre. Y supongo que te estás quedando con los 20 dólares que me debes", finalizó LeBlanc con una broma cargada de cariño.

