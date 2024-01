Los mejores instantes de los premios Emmy 2024

La edición 75 de los premios Emmy, los galardones más importantes del prime time de la televisión estadounidense, dejaron momentos imborrables, emotivos y bastante simpáticos.

Durante la gala, que tuvo lugar en el teatro Peacock, en Los Ángeles, se reunieron los elencos de series icónicas como Cheers, Grey’s Anatomy, Saturday Night Life, Ally McBeal o la inolvidable Los Soprano para anunciar a los ganadores en varias categorías.



La presentación central, a cargo del humorista Anthony Anderson, fue uno de los aciertos de la ceremonia de tres horas de duración. La madre de Anderson, sentada entre el público, se convirtió en un personaje divertido a lo largo de la noche, pues era quien se levantaba con carteles para indicarles a los ganadores que su tiempo en los discursos se agotaba. Succession, The Bear y Beef se alzaron con los premios más importantes.

Durante la velada se dieron varios momentos curiosos; por ejemplo, un episodio más de la ‘rivalidad’ entre Pedro Pascal (The Last of Us) y Kieran Culkin (Succession) –que se han hecho bromas en varias premiaciones–. El actor chileno apareció en el escenario para presentar al ganador del mejor actor de reparto en una serie de drama, con un cabestrillo en el brazo derecho. “Todos me han preguntado esta noche qué me sucedió en el brazo, en realidad es mi hombro, y creo que esta es una noche perfecta para contarles a todos que Kieran Culkin me dio una terrible golpiza”, dijo entre risas, mientras Kieran lo miraba con una seriedad absoluta.

De hecho, las palabras de agradecimiento de Kieran se convirtieron en las más divertidas de la noche: “Le quiero agradecer, por supuesto, a mi hermosa esposa, Jazz (Charton), gracias por compartir tu vida conmigo y darme dos hijos maravillosos, los amo tanto, y Jazz... quiero más. Dijiste que ‘quizás’ si ganaba. Te amo tanto, gracias”.

Otro de los momentos más hilarantes de la noche lo protagonizaron Natasha Lyonne y Tracee Ellis Ross, que simularon una escena del Show de Lucille Ball en una fábrica de chocolates.

También quedó el efusivo beso entre los actores de The Bear, en uno de los últimos premios de la noche. Cuando la serie fue anunciada como la ganadora a la mejor en el apartado de comedia, todo el reparto subió al escenario. Sin la presencia del director y guionista, el chef Matty Matheson –amigo del realizador– empezó un divertido monólogo en el que gritó palabras en vez de hilar un discurso de agradecimiento. De repente, la emoción desbordó a Ebon Moss-Bachrach, su compañero de reparto, que lo besó en la boca durante varios segundos.

Gracias al premio que obtuvo por su concierto de despedida, Elton John ingresó al olimpo de los Egot: el estatus que adquieren los artistas ganadores de los cuatro galardones más importantes de la industria del entretenimiento: el Emmy, el Grammy, el Óscar y el Tony (al teatro de Broadway).



El homenaje a los fallecidos en la industria durante el 2023, acompañado de una sensible interpretación de When I See You Again, caló en los corazones de los asistentes.



Cuatro meses después de lo previsto, por culpa de la huelga en Hollywood, la entrega de los Emmy tenía el reto de capturar a la audiencia en medio de una abarrotada temporada de premios del cine y la televisión. En el 2022, la premiación fue vista por apenas 5,9 millones de televidentes, cifra menor que la edición pandémica de 2020 bautizada como los ‘Pandemmys’.

