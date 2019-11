Los medios ganaron las elecciones / El otro lado

Ha sido un lugar común decir que los medios lo hacen mal, y esta vez no fue así: lo hicieron muy bien en las pasadas elecciones del 27 de octubre.

Además, en esta ocasión las elecciones fueron un maravilloso ejercicio de la democracia, ya que perdieron en los votos las voces disonantes del odio.



Los medios lo hicieron bien porque hablaron con todos, plantearon debates, intentaron ideas, ganaron en géneros y formatos.



Los medios decidieron no caer en la guerra de la violencia y mentira verbal de los señores de las redes digitales. Tal vez ayudó que hubo candidatos con ganas de proponer modelos de ciudad y de respetar a sus adversarios.

Los medios lo hicieron bien a pesar de que un informe de la Universidad de Oxford ubica a Colombia entre los diez países más nocivos en tecnopolítica. Y si no triunfaron los modos uribistas y petristas de hacer mentira-política, eso significa que los medios le pararon el chorro a sus matoneos, amenazas, acosos y mentiras.



El mismo informe demuestra que Colombia es el segundo país del mundo en manipular tendencias en Whats App, el tercero en YouTube, el noveno en Twitter y el décimo en Facebook. La buena noticia llega de Twitter, que decidió no recibir mas publicidad política, la mala es que a Facebook no le importa que se mienta políticamente.



La pregunta obligada es la que hace el escritor italiano Alessandro Baricco en su poderoso libro The Game: ¿cuál es el proyecto de sociedad y humanidad que tienen quienes diseñan el futuro desde Facebook, Google, Amazon y las demás digitales dueñas del mundo? Por ahora, su mundo es hacer billete, no importa cómo, ni qué le pase a la democracia.

Ante esta realidad, la única defensa democrática es el buen periodismo. Por eso hay que destacar el papel de los medios de comunicación en las pasadas elecciones, ya que lograron que el debate fuese más civilizado a pesar de las provocaciones y matoneos de uribistas y petristas.



Se esperaría que los medios siguieran en ese modo informativo y silenciaran las voces disonantes de mentiras, odios y tuits.



Pero, a pesar de que lo hicieron bien (ideas, debates, perfiles y programas), falla que este tipo de periodismo parece ya no servir. Eso de hablar de ideas y programas ya no interesa. Eso de ser racionales y argumentativos, tampoco. Entonces, hay que cambiar el storytelling de la política.



Cambiar el storytelling periodístico significaría narrar a cada político en su personaje-modo; por ejemplo, informar sobre Trump como si fuera un personaje de farándula (egos, modas y bobadas), a Bolsonaro como si fuera un pastor evangélico (dios, mentiras y billete), a Uribe y Petro como si fueran una crónica roja (odios, sensacionalismo y tuits), y a Duque como si fuera una primera dama (mundos light, naranjas y maduros).



Y es que estos personajes hacen más sentido desde estos storytelling que desde los de estadistas y políticos con modelos de sociedad.

ÓMAR RINCÓN

crítico de televisión

​orincon61@hotmail.com