Lo primero que hizo el actor José Ramón Barreto, en el lanzamiento de 'Los medallistas', la producción de Caracol que se estrena el miércoles 8 de febrero, justo después de 'Los Briceño', fue preguntarle al poderoso Óscar Muñoz, el taekwondosdita colombiano ganador de la medalla de bronce en Londres 2012, si había traído su presea a Bogotá.



Pero en el equipaje de Muñoz, un joven nacido en Ariguaní, Magdalena, pero criado en Valledupar, no iba la medalla; los tesoros no se trastean en viajes cortos. A Barreto le hubiera gustado verla de cerca. “Yo me emocioné en la escena de la premiación, y tenía una medalla de utilería, ¡no sé qué pudo sentir él con una de verdad!”, afirma el actor venezolano.

José Ramón Barreto es Óscar Muñoz, deportista de taekwondo ganador de la medalla de bronce en Londres 2012 Foto: Canal Caracol



“Uno se siente elevado, en otro planeta, es algo mágico. Cada atleta anhela una medalla olímpica en su vida deportiva”, cuenta el Muñoz verdadero, que está próximo a cumplir 30 años y que, además, ganó el 'reality' 'El desafío', en el 2018. Y agrega: “En ese momento pensé en mi familia, en todo lo que me ha apoyado, en el esfuerzo que hicimos para llegar allá. Pasé varias noches sin dormir y guardo, además de la medalla, el uniforme que me puse”.



El día del lanzamiento de la producción se vieron frente a frente por primera vez y se hicieron muchas fotos. Su contacto había sido por redes sociales: Barreto le presentó a sus ‘padres’ en la ficción y le contó de su entrenamiento físico para representarlo.



“Todos los personajes son un reto, pero este me llevó a entrenarme mucho y muy fuerte: abdominales, sentadillas… Es un deporte que se basa en la parte inferior, especialmente. Tuve que estudiar libretos y entrenar. El deporte no es ajeno a mí, de hecho, de niño, practiqué karate, pero el taekwondo tiene otras exigencias de combate, de mucha patada, del uso de las piernas, de resistencia”, dice Barreto.



Como buen conversador que es, Barreto agrega que este personaje le enseñó que la persistencia es fundamental en la vida, así como el apoyo familiar. “Si la familia no está ahí, muchos terminan cayendo, gran parte de ellos vienen de hogares humildes, con muchas necesidades, por eso triunfan con su círculo cercano, porque no los dejan caer”.



El venezolano, que llegó a Colombia para interpretar a Bolívar joven en la serie 'Bolívar, el hombre, el amante, el Libertador', ha estado, además, en 'Arelys Henao, canto para no llorar', como el gran amor de la cantante, y es el protagonista de 'Ventino', una telenovela que Caracol lanzará próximamente.



“Encontrar tantas oportunidades en este país, más que una causa, es la consecuencia de más de 20 años de trabajo. Me preparé para esto y sí, he tenido suerte, pero pienso que es por mi disciplina y entrega. De todos modos, lo tomo con mucha calma”, sigue. Y recordando su vida como Bolívar joven, alude a una frase del Libertador: “Hay que ganarse las cosas por meritocracia” y eso es lo que siempre ha hecho.



Íngrit, la fuerza de los puños



Paola Valencia nació en Arauquita, Arauca, y para lograr su sueño de ser actriz tuvo que recorrer un camino más largo que muchos. “Soy hija de chocoanos, docentes, y vengo de un lugar con pocas oportunidades de diversión y de muchas otras cosas. De niña me dediqué al deporte. Sé que es esforzarse”.

Y representar a la boxeadora Íngrit Valencia, medallista olímpica de bronce en Río 2016, es para esta joven actriz un gran paso en su carrera.



“El entrenamiento fue duro y diario, aprender a pararme en el ring y a dar puños, afianzar todos los movimientos para que fuera creíble, fue un trabajo de ensayos de mes y medio, aproximadamente. Y le tomé mucho cariño al proceso y al personaje. Íngrit nos da un mensaje aguerrido, de lucha, de trabajo duro, de mucho sentimiento”, agrega.

Paola Valencia es Íngrit Valencia, boxeadora, bronce en Río 2016. Foto: Canal Caracol



Quería conocerla antes, pero, tal como sucedió entre Barreto y Muñoz, solo hasta el pasado miércoles se pudieron abrazar y ver frente a frente. “De todas maneras, los directores me dijeron que no tratara de hacer una copia, hablábamos por redes, pero no más. Lo que sí hice fue construir a Íngrit con su esposo (Raúl Ortiz), para entender esa relación de pareja, porque él es además su entrenador”.



La medallista está feliz de ver su vida en televisión, consciente, además de que hay partes noveladas. “Esto va más allá de las entrevistas que le hacen a uno cuando gana. Con mi historia, muchas mujeres se pueden dar cuenta de que los sueños sí se cumplen cuando hay amor, trabajo y disciplina”.



Íngrit Lorena Valencia Victoria nació en Morales, Cauca, el 3 de septiembre de 1988. Durante un tiempo vivió con sus abuelos Julio Valencia y Aurora Victoria, fundamentales en su vida.



Cuando llegó a vivir a Cali, el barrio donde estaba la casa de su mamá era duro y aprendió a pelear para defenderse. Su fama se extendió en su colegio. Los estudiantes de otros cursos del San Miguel (incluso superiores) la llamaban para que los defendiera.



Esto le generó un conflicto en el colegio. “Nunca me echaron, pero vivía con matrícula condicional. Me exigieron un certificado que dijera que yo hacía una actividad física para bajarle a la agresividad y seguir estudiando, y una amiga me llevó a una escuela de boxeo”.



Ponerse los guantes la volvió deportista y le bajó la agresividad. Entrenó muy fuerte, porque además era la única mujer, así que competía con hombres y les ganaba. “Se me acabaron las ganas de pelear en la calle o el colegio porque terminaba muy cansada”.



Mayra Luna, por su lado, es Yuri Alvear, la judoca ganadora de dos medallas olímpicas: bronce en Londres 2012 y plata en Río de Janeiro 2016.



La actriz, como sus compañeros, tuvo que ejercitarse muy fuerte para su personaje: “Tomar clases para aprender a caer sin lastimarme, porque el judo es un deporte que consiste en tumbar al oponente y las caídas son constantes, así que la técnica es clave para no hacerse daño, también tomé clases con un judoka colombiano que estuvo acompañando todo el proceso de grabación de los combates, explicándome con mucho detalle cada movimiento y dándome apoyo emocional, pues era un terreno desconocido para mí”.

Facebook Twitter Linkedin

Mayra Luna es Yuri Alvear, yudoca, bronce en Londres 2012 y plata en Río 2016. Foto: Canal Caracol



De la deportista, nacida en Jamundí en 1986, Noriyuki Nakamura, uno de sus entrenadores ha dicho: “No hay que confiarse de su mirada que inspira nobleza y bondad: al momento de competir se transforma en una mole dispuesta a derribar a cualquier oponente. Siempre combate a muerte y hay muchas razones para temerle”.



Yuri Alvear, a sus 37 años, sigue siendo un ejemplo por haber superado tantas adversidades en su vida. Gracias a su disciplina, ha subido dos veces al podio olímpico, ese lugar sagrado del deporte al que solo llegan los mejores del mundo.