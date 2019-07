Los maestros del agradecido y mágico ceviche

León Mazzetti tiene 5 años y ya sabe de ceviches. Fiel escudero de su papá, el chef peruano Luciano Mazzetti, estuvo a su lado en algunas de las grabaciones de Los maestros del ceviche, del canal El Gourmet.

“Ya hemos preparado dos ceviches hoy”, dijo el pequeño un domingo de mayo, poco antes de que su papá empezara a grabar un nuevo especial justo al frente de El Candelabro, una imagen que puede tener 2.500 años y que está cerca de las líneas de Nazca, en Paracas, en el departamento de Ica, Perú.



Mazzetti recorrió buena parte de su país buscando no solo a los conocedores de este plato (entre maestros tradicionales y jóvenes chefs), sino también mostrando las bellezas de esa nación enmarcada por su buena gastronomía, que es sinónimo de su identidad.



Y Paracas, con mar y desierto, le ofreció la posibilidad de contar cómo este plato es uno de los más importantes y ricos de la gastronomía de su país, que puede ir solo con limón o acompañado de otros alimentos y conserva su esencia.



Mazzetti, en su mesa de cocina, cuida el arte de la preparación. “Lo que queremos mostrar en el programa son las pequeñas sutilezas que hacen que un plato tan sencillo cambie tanto. Y en este recorrido, además, me he encontrado con un par de ellos que no había probado. Se trata de una preparación saludable, nutritiva, sin grasa”, dice Mazzetti.



Al fondo, el mar golpea el pequeño muelle de un hotel de Paracas y las estrellas brillan con tanta intensidad y son tantas que hasta vale la pena pedir deseos, a lo que motiva Gloria Centeno, la guía que muestra la importancia de El Candelabro, que señala la Cruz del Sur.

Su trabajo, además, es llevar a los turistas a la isla de San Gallán, una reserva nacional que protege y conserva lobos marinos, el potoyunco peruano y el pingüino de Humboldt, entre muchas otras especies, también reserva de guano, que es el fertilizante que resulta de las excrementos de los habitantes de la isla.



Paracas está a tres horas de Lima por la carretera Panamericana, y en la reserva de Inti Mar, Mazzetti prepara otra delicia con la chef Kasandra Ortiz, de 23 años.



Luis Zapata y su esposa Rita Sánchez son los propietarios de este hostal con una suite que Zapata bautizó ‘de la reconciliación’, “pues si de ahí no salen con sus problemas resueltos, yo pago el abogado que les tramite el divorcio”. Se trata de una habitación sencilla con vista total del bello Pacífico adornado siempre de un cielo azul.



Aquí, el ceviche que se preparó vino de concha marina, recién sacada del criadero de los Zapata. La experiencia incluye ver cómo las conchas se abren y cierran, y luego dan su valioso alimento.



Y para los más aventureros, este Maestros del ceviche incluye un viaje al desierto de San Francisco, donde los enamorados pueden celebrar una cena con una elaboración de este plato en un comedor sobre la arena.



El recorrido durante los 22 capítulos de Maestros del ceviche lleva a otras regiones del Perú y la ratificación de una teoría para Mazzetti: “No sé quién me la dijo, pero creo que si uno saca un alimento de la tierra o del agua, lo importante es que a la hora de servirlo ese esfuerzo haya valido la pena. Y para que el ceviche valga la pena, debe brillar y debemos respetar la textura y el sabor de este plato mágico”.

¿Dónde y cuándo?

Desde el 5 de agosto, y los lunes, a las 8 p. m. por el canal El Gourmet.

OLGA LUCÍA MARTÍNEZ ANTE

*Con invitación de El Gourmet