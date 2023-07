¿Usted se está tomando las pastillas? Es lo que le preguntan varias veces a Frank Molina, un reportero bipolar que cada vez que se deja ver parece haber perdido mechones de su alma en su batalla cotidiana por vivir.

No es para menos, está encerrado en un pequeño gran universo en el que llueve todo el tiempo y el agua puede ser un veneno o un gran tesoro.



Cuando escucha ese interrogante, su rostro cambia; eso es lo que menos le importa a este reportero que transita en la noche y que está metido hasta las narices en una investigación en las entrañas del infierno donde vive: La Kasbah.



Así puede describirse el contexto en el que se desarrolla la película Los iniciados, una producción arriesgada, intensa y muy meticulosa en su deseo de contar la travesía de Molina y de otros personajes que conviven en un submundo de caos, violencia y revolución. Un mundo inspirado en la obra literaria de Mario Mendoza, que se estrena hoy en la plataforma de streaming Prime Video.

Mario Mendoza tiene una aparición en la película. Aparece junto a Andrés Parra. Foto: Prime Video

En un futuro cercano las grietas sociales parecen agrandarse mientras el mundo se acerca a un colapso, pero Frank Molina, Gaby (o mejor Lady Masacre), La Palestina, El padre Lázaro y Moni terminan conectados en una intriga peligrosa que los llevará a tratar de encontrar la verdad, luego de un asesinato que se convierte solo en una pieza de un mal mucho peor.

La película va llevando al espectador por unas calles oscuras, por casas grandes que han perdido la textura de cualquier esperanza, pero también retrata a unos personajes que se han dejado arrastrar por la angustia y quieren un cambio. En contraste con la vida de la familia Pombo, una estirpe que se mueve en las esferas del poder que tiene a Ignacio, el alcalde de la ciudad que aloja y que ha abandonado a La Kasbah.



Él quiere cambiar ese panorama, pero no será nada fácil. La corrupción y la violencia se pasean por los amplios salones en los que el político se mueve, a lo que se suma la sombra de su padre Augusto Pombo, que mueve hilos invisibles y guarda un secreto que puede destruirlo todo.

Los iniciados mezcla elementos del cine policíaco, drama y la acción con un estilo visual muy interesante en el que cada plano es meticuloso y los tonos oscuros prevalecen en su narrativa.



Sin embargo, es más interesante la construcción de los personajes, comenzando por un Andrés Parra que se apropia del alma torturada de Frank Molina, al igual que Juan Pablo Urrego, que representa muy bien al político soñador idealista que quiere dejar huella.

Aria Jara es una guerrera en el ring y en las oscuras calles de 'Los iniciados'. Foto: Prime Video

Al igual que Aria Jara, convertida en esa guerrera de peleas clandestinas que sangra en el ring y que en la calle quiere ser la líder de un cambio en el barrio o Patricia Tamayo, que como La Palestina –una reportera– se convierte en el polo a tierra de su colega desequilibrado- y Jorge Cao, que es un antagonista verosímil como Augusto Pombo.

Hay buena química en lo que destilan frente a la pantalla y la Kasbah se convierte en otro personaje, en un submundo que quiere sobrevivir al estado terminal en el que parecen haberlo sumido.

“Fue emocionante ver la Kasbah. Antes de empezar a grabar, Felipe Orozco (el director) hablaba de que quería representar, más que Bogotá, el universo de Mario Mendoza y crear un lugar más universal, que tuviera mezclas de más ciudades. Esa era mi expectativa, si la Kasbah iba a tener ese sabor universal, no de la Comuna 13 o de la av. Caracas. Y en ese sentido se logra. La Kasbah me transporta a veces, por ejemplo, a Nueva York, Hong Kong, vainas de esas. Eso me parece muy bacano. Y eso era lo que ellos querían”, reconoció Andrés Parra en una entrevista.

“Nos inspiramos en los libros de Mario Mendoza (Akelarre, Lady Masacre, La melancolía de los feos y hasta un poco de Leer es resistir), él es una persona que está preocupada por cosas como el medio ambiente, por ejemplo, y nosotros comenzamos a meternos con aspectos que no estaban en las novelas, pero sí en la cabeza de Mario”, agrega en una charla con EL TIEMPO el director de la película Felipe Orozco.

La Palestina es interpretada por Patricia Tamayo. Foto:

Mendoza fue también productor ejecutivo de una película colombiana que quiere acercar todo ese mundo de sombras y dolor, pero a la vez de lucha y de destellos de esperanza entre la lluvia, los asesinatos y la necesidad de un periodista conflictivo de revelar la verdad. Un Frank Molina que quiere resolver un misterio, curar su cuerpo y su mente, aunque tenga el aliento de la muerte susurrándole al oído todo el tiempo. Las pastillas pueden esperar.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1