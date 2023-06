La mañana es gris y sobre una calle despoblada se ve una casa que parece herida por los puñales del tiempo. Está resquebrajada y a su alrededor apenas se ven muros que han vertido las últimas lágrimas de pintura. La corrosión se nota en las ventanas del lugar; la sensación es de decadencia, como si el paso de un huracán hubiera arrasado casi todo. Pero esa es solo es una imagen de un recorrido por varias cuadras de un mundo semiapocalíptico: la escenografía de una ambiciosa aventura cinematográfica que pronto verá la luz, o mejor dicho, destilará toda su oscuridad.

Se trata de un universo audiovisual construido a partir del tejido literario de Mario Mendoza, el escritor colombiano que ha forjado una narrativa urbana, cruda y distópica para contar en el papel las desventuras y algunos triunfos de personajes afectados, mentalmente inestables y que en el caos son capaces de sobrevivir mientras encaran una lucha contra algo más oscuro que ellos mismos.



La calle es ficticia, pero podría ser Bogotá o Kaópolis (ese territorio que también exploró el autor en una serie de cómics), y es una pieza más de Los iniciados, la película que pronto estrenará la plataforma de streaming Prime Video y que tendrá algunas funciones especiales en salas de cine.



Los lectores que han seguido la carrera de Mendoza (cabe decir que son muchísimos) ya están comenzando a presentar los primeros síntomas de una ansiedad extrema. “¿Mario Mendoza en otra película?”. Y les viene a la memoria Satanás, la cinta de Andi Baiz, inspirada en el libro homónimo en el que autor narra tres historias que hablaban del dolor, el tedio y la alienación social y que se entrelazan con el caso de Campo Elías Delgado, un exmilitar que en la vida real se convirtió en un asesino serial en Bogotá.



Pero Los iniciados es otra cosa; si bien es cierto que con la obra de Mendoza se habrían podido hacer hace mucho tiempo varias películas, este filme está configurado en una narrativa más arriesgada, pues bebe de libros como Lady Masacre, La melancolía de los feos, Diario del fin del mundo y Akelarre, y le da el protagonismo a Frank Molina, un investigador tan batallador como decadente.

Aria Jara tiene el papel del icónico personaje Lady Masacre. Foto: Prime Video

“Esta adaptación tiene para mí una gratísima sensación en el sentido en que con los guionistas Nicolás Serrano y Esteban Orozco nos preocupamos mucho de que no se tratara de pasar el universo tal cual, copiarlo o calcarlo e ilustrarlo cinematográficamente; se trataba de construir un universo nuevo (…). Adaptar es crear de alguna manera otro ritmo y otro suspenso distinto, que es el de las imágenes, el de los claroscuros o el de Frank –de pronto– caminando por una ciudad que lo va aniquilando y que lo va destruyendo lentamente”, agrega el propio Mario Mendoza en una charla con EL TIEMPO.



“Fue extraordinario ver cómo lográbamos en esta propuesta acercar a Frank y acercar la línea policíaca a un universo anticipatorio, es decir, a una ciudad que se desmorona y que se acerca peligrosamente a un abismo”, sostiene Mendoza.



El filme mantiene todavía muchos detalles en secreto, pero se sabe que Molina, en esta historia, es un periodista y tiene que aprovechar toda su desesperanza y desilusión para ser el motor de algo revolucionario en ese microcosmos de violencia, corrupción, desequilibrio social y la agonía de un planeta que se apaga por la contaminación y la falta de agua potable. No hay duda de que es un ‘universo mendoziano’, como lo llamaban los actores que se unieron a este proyecto cinematográfico.

***

A pocos metros de esa versión de una calle decadente, que en realidad es una impactante escenografía en una antigua licorera de Bogotá, en una mesa blanca y con un par de croissants de chocolate esperando a ser devorados, el actor Andrés Parra se emociona al hablar de la experiencia de convertirse en Molina y de trabajar en un proyecto inspirado en el trabajo de su amigo Mendoza.

“Rodrigo Guerrero (el productor y quien soñaba con hacer este filme desde hace mucho tiempo) me dijo que estaban viendo la posibilidad de hacer una película de las novelas de Mario Mendoza y, cuando supe del papel de Frank Molina, le dije: ‘¡obvio!’. Pasaron como dos años y pensé que ya no se iba a hacer, pero vea, se pudo y yo fui tan de buenas que pude”, recuerda Parra.



“Yo hablé con Mario –que además es productor ejecutivo–, aproveché esa cercanía desde Satanás (en la que hizo el papel de Pablo, un hombre que robaba en bares usando escopolamina y a su amiga Paola para engañar a las víctimas) y me pareció muy bacano que él tenía claro el riesgo que representaba llevar su obra literaria al cine (…). Pero a él le gusta y es abierto a que sus historias se puedan intervenir en una película. Yo diría que Los iniciados rescata toda la atmósfera que tiene como escritor, y lo que hay mantener es eso: el tufo literario de Mendoza”, recalca el actor.



Aunque otros detalles de la trama están tan encerrados como algunas emociones de sus protagonistas, lo que sí se conoce es que esta cinta llevará a una peligrosa investigación con crímenes y algunos representantes de alto poder moviendo los hilos de ese submundo en el que transita Molina.



Mario Mendoza tiene una aparición en la película. Foto: Prime Video

Ahí entra en la conversación otro gran actor, Jorge Cao, quien no puede ocultar la alegría de haber conseguido meterse en la piel del mejor ejemplo de ese poder en las sombras. “También, cuando me dijeron, no tuve la menor duda. Fui al casting y me gané el papel. Mi personaje llega a la nueva narrativa de la película (fue creado especialmente para la cinta y no aparece en los libros) y digamos que maneja muchas cuerdas dentro de la trama, pero este señor –dice dirigiéndose a Parra– me la tiene pelada”.

Mientras tratan de controlar una carcajada por el comentario, Aria Jara reconoce que al saber del proyecto, decidió sumergirse en la obra de Mario. La joven modelo trans supo de las audiciones, logró impactar en las pruebas y cuando asimiló que interpretaría a Lady Masacre, una heroína del submundo adorada por los fanáticos del escritor, se dio cuenta de la oportunidad que le había dado el destino.



“Fue mágico, en el segundo casting estaba leyéndolo todo, cuando empezamos a rodar tuve un entrenamiento físico intenso y otro actoral con Vicky Hernández”, rememora emocionada. Para ella fue como ir a aprender a manejar una moto en una máquina de 1.000 centímetros cúbicos, “¡fue algo así!”, dice Aria Jara entre risas. “Lady Masacre es uno de los personajes más icónicos y el libro donde aparece Frank; tuve que profundizar y soltar muchas cosas para encontrar el tono de esta mujer fuerte que busca el bien para los suyos y a la que le pasan mil cosas en el camino”, comenta.

A su lado, la actriz Patricia Tamayo la mira con ternura y confiesa que a ella la propuesta le hizo dar un suspiro de alegría y liberación. Leyó el guion, le gustó y casi se pone a gritar a los cuatro vientos al conocer a su personaje: “¡Que chimba, no tengo que hacer el papel de la mamá de alguien!”.

“Estaba trabajando en España, luego me fui a Berlín y cuando todo se dio, vine a rodar la película. Yo soy La Palestina (otro aporte de la ficción cinematográfica al universo ‘mendoziano’), quien se mueve en este mundo decadente y de personas que están jodidas, llevadas y tratando de sobrevivir. Puedo decir que todo eso se va a ver bastante bien y que mi papel es un poco brillante y, de alguna manera, llega a guiar a Frank Molina: es un poco como el polo a tierra de ese man. Alguna vez trabajaron juntos y está ahí casi como un salvavidas de un hombre que no siempre hace caso”, explica.

Facebook Twitter Linkedin

Patricia Tamayo es La Palestina, una especie de polo a tierra para el periodista Frank Molina. Foto: Prime Video

Andrés Parra gira la cabeza hacia Tamayo y termina de masticar uno de los croissants de la mesa. “Frank está en una lucha constante. Esa soledad, esa idea de estar siempre en conflicto, como estamos casi todos. Otro más de ese montón que se cuestiona, sube, baja, lo que está tratando de investigar es peligroso y complejo, y está en una pensadera todo el tiempo”, dice de su papel de perdedor, pero de ese tipo de perdedor con el que la gente puede sentir rabia, empatía o hasta una identificación muy profunda, un antihéroe bipolar que tiene todas las de perder al encarar una misión brutal, con elementos de policíaco, drama y hasta suspenso.

Los iniciados fue dirigida por Juan Felipe Orozco (recordado por películas como Al final del espectro y Saluda al diablo de mi parte) y fue un reto de producción muy intenso. “Es un futuro cercano, cuando nos hayamos ido un poquito más a la mierda”, recordaba el realizador en otra charla. Aunque también es un poco optimista y cree que nosotros, en Latinoamérica, somos las cucarachas que vamos a sobrevivir al apocalipsis. Sabe que hay una luz en el fondo.

“La atmósfera era nocturna, fue muy difícil, rudo, por la lluvia, la mojadera, por trasnochar. Pero hay que recalcar que es también una película de la salud mental, la locura y todos esos personajes que se salen de la línea”, dice Andrés Parra.

Facebook Twitter Linkedin

Jorge Cao tiene al personaje de Augusto Pombo, una representación de ese poder que mueve los hilos casi en las sombras. Foto: Prime Video

“La pandemia nos chifló un poco y nos dimos cuenta de que ahora estábamos solos (…). Hay que hacer un esfuerzo por unirnos, pensamos que después de todo esto, el mundo iba a cambiar, la gente iba a cambiar, pero eso no pasó”, reflexiona Jorge Cao.

“Nos espera la muerte”, bromea de nuevo Andrés Parra, que a la vez lanza una mirada con picardía a Patricia Tamayo, que tiene clara su idea del mundo que nos espera: “Vamos de culo para el estanco”. “No, hablando en serio, yo sí soy un poquito optimista porque puede ser que tocar fondo o sentir el caos sea bacano, cuando todo explote debe salir algo bacano”, finaliza Parra.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1

