'Los indestructibles' ('The Expendables') tendrá una cuarta cinta

La saga de acción de 'Los indestructibles' ('The Expendables') regresará con una cuarta entrega en la que Sylvester Stallone y Jason Statham volverán a ponerse al frente del reparto.

La revista The Hollywood Reporter aseguró que Dolph Lundgren y Randy Couture, que ya aparecieron en las tres primeras películas, también se apuntarán a esta cuarta cinta. 50 Cent, Megan Fox y Tony Jaa serán los principales fichajes del retorno de 'Los indestructibles' ('The Expendables').



El realizador Scott Waugh, cuya carrera incluye las películas 'Need for Speed' (2014) y '6 Below: Miracle on the Mountain' (2017), se encargará de dirigir la cinta.



Esta saga gira en torno a un grupo de veteranos mercenarios y sirvió de punto de reunión para algunos de los actores más importantes de la historia del cine de acción. Así, bajo el liderazgo de Stallone y Statham, también aparecieron a lo largo de esas tres películas otras estrellas como Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Jean-Claude Van Damme, Chuck Norris, Mel Gibson o Harrison Ford.



Las tres primeras películas se estrenaron en 2010, 2012 y 2014, pero esta cuarta entrega se ha hecho de rogar por problemas en el seno del proyecto.

(Tal vez quiera leer: Bruce Willis, el actor ‘más duro de matar’, cumple 65 años)



Por ejemplo, el representante de Stallone dijo en 2017 que el actor no volvería por sus diferencias creativas con el estudio Millennium. Finalmente, parece que esos roces se resolvieron y que Stallone regresará para la cuarta cinta.



"Es muy divertido traer de vuelta a estas estrellas para una película de acción sin límites", aseguró en un comunicado el presidente de adquisiciones y coproducciones de Lionsgate, Jason Constantine.

(Le puede interesar: Marvel estrena 'Shang- Chi' y hablamos con su protagonista)



Por su parte, el presidente de Millenium, Jeffrey Greenstein, aseguró que en Los indestructibles el entretenimiento para las masas "está garantizado".



EFE