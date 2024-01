Premios Óscar 2024: estos fueron los hitos, las sorpresas y los grandes ignorados

Todos los años las nominaciones a los premios Óscar traen sorpresas, decepciones, ninguneados y satisfacciones. Lo cierto es que cada vez más la presencia de producciones de otras latitudes lejanas de la industria de Hollywood demuestran que la apertura de la Academia de Cine es real y que la inclusión de miembros de otros países ha pesado al momento de las selecciones.

Facebook Twitter Linkedin

Los nominados Emily Blunt y Cillian Murphy, de'Oppenheimer'. Foto: Paramount Pictures

Si bien el fenómeno ‘Barbenheimer’ escaló de la taquilla y las redes sociales a las premiaciones de cine más importantes del mundo –para la edición 96 de los Óscar Oppenheimer alcanzó 13 nominaciones y es la favorita, mientras Barbie se quedó con 8–, el cine producido en otros idiomas brilla, incluso, en categorías que antes parecían inalcanzables.



La francesa Anatomía de una caída es de los títulos extranjeros con más postulaciones, 5 en total, incluyendo a mejor película y dirección –donde Justine Triet se convierte en la octava mujer en ser nominada como mejor directora–, y empata en candidaturas con la británica The Zone of Interest, basada en la novela homónima de Martin Amis. Mientras, la coreana Past Lives, de Celine Song, alcanzó dos candidaturas.

Facebook Twitter Linkedin

'La sociedad de la nieve', de Juan Antonio Bayona. Foto: Netflix

Entre las producidas en español, figuran la cinta chilena La memoria infinita, de Maite Alberdi, que repite en los Óscar en la categoría documental luego de su candidatura con El agente topo en 2020; Robot Dreams, del español Pablo Berger, que clasificó como mejor película animada (apartado en el que se medirá con Spider-Man: Across the Spiderverse, Elemental y El niño y la garza), y La sociedad de la nieve, de Juan Antonio Bayona, que aspira a dos premios: cinta extranjera y maquillaje y peluquería.

“Es muy difícil llamar la atención de Hollywood con una película internacional hecha en un idioma que no es el de ellos”, había dicho Bayona en una entrevista reciente con Efe.

El mexicano Rodrigo Prieto, un viejo conocido de los Óscar, fue nominado a la mejor fotografía por su trabajo en Killers of the Flower Moon (Los asesinos de la luna), la tercera película con más postulaciones este año, con 10 en total. El cinefotógrafo ya había aspirado a la estatuilla por Brokeback Mountain, Silence y The Irishman (las dos últimas también de Scorsese).



Sorprendió también en este apartado, la candidatura del estadounidense Edward Lachman por su trabajo en la película chilena El conde, una particular mirada al dictador Augusto Pinochet del director Pablo Larraín.

Facebook Twitter Linkedin

'El conde', del chileno Pablo Larraín. Foto: Netflix

Los ignorados y los hitos

La Academia de Cine de Hollywood, que este año celebrará la gala de premiación de los Óscar el 10 de marzo en el teatro Kodak de Los Ángeles y que hoy es integrada por casi 7.000 miembros de todo el mundo, dejó por fuera de las nominaciones a nombres que parecían fijos.



La directora Greta Gerwig no entró a la contienda en esta edición, pero su filme Barbie se hizo con la nominación a mejor película, siendo una de las tres cintas dirigidas por mujeres compitiendo de forma simultánea en este apartado, junto a Anatomía de una caída y Past Lives. En este mismo apartado también se quedó sin nominación Alexander Payne, que se ha destacado por The Holdovers (Los que se quedan).

Facebook Twitter Linkedin

La nominada Lily Gladstone junto al ignorado por los Óscar Leonardo DiCaprio, en 'Killers of the Flower Moon'. Foto: UIP

Otro que tampoco clasificó –lo que revivió la polémica por su ausencia en la categoría de mejor actor– fue Leonardo DiCaprio por su espectacular personaje en Los asesinos de la luna –de la que si fueron nominados Lily Gladstone y Robert de Niro–. En el lugar de DiCaprio habría clasificado otro intérprete que no estaba en las apuestas: Colman Domingo, nominado por Rustin y que tiene una larga carrera en la televisión y el teatro.



Los veteranos de Hollywood Martin Scorsese y John Williams aumentaron su lista de nominaciones y, de paso, establecieron nuevos récords. Scorsese, de 81 años, se convirtió en el director de mayor edad en ser nominado con Los asesinos de la luna, y llegó a su décima candidatura; mientras, el compositor John Williams conquistó su 49ª postulación por la banda sonora de Indiana Jones y el dial del destino.



América Ferrera, estadounidense de raíces hondureñas, fue otra sorpresa en el espacio de mejor actriz de reparto. Su rol en Barbie como Gloria, una madre que intenta mejorar la relación con su hija adolescente, cautivó a las audiencias al articular un emocionante monólogo sobre lo difícil que es para las mujeres satisfacer los cánones de la sociedad. Se trata de la primera nominación al Óscar para Ferrera, quien se consagró en la televisión como la protagonista de Ugly Betty, la versión estadounidense de la telenovela colombiana Betty la fea.

Facebook Twitter Linkedin

'Barbie' con Margot Robbie. Foto: Mattel Films

Otras postulaciones inesperadas fueron: Guardianes de la Galaxia Vol. 3, en efectos especiales, donde también apareció la cinta de ciencia ficción The Creator (que se estrenó como Resistencia y aspira a otro Óscar como mejor sonido), y Napoleón, de Ridley Scott, que más allá de tres candidaturas técnicas se quedó por fuera de las categorías más importantes.

REDACCIÓN CULTURA

EL TIEMPO

(*) Con información de AFP

@CulturaET