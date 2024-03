Los hermanos Casas: una dupla de éxito en el cine

En Hollywood hay una larga lista de famosos que son familia y que han construido apellidos reconocidos en la industria. Los Baldwin, los Hemsworth y los Affleck son algunos. En estos casos, el apellido y la sangre son lo único en común, también lo es el talento y una larga lista de apariciones en TV y cine y, en ocasiones, los premios y reconocimientos.

La industria del cine y la TV en España también cuenta con hermanos que, guardando las proporciones, se equiparana los Baldwin, los Hemsworth y los Affleck. Quizá los más famosos son los Casas.

El que abrió camino en la familia para hacerse un nombre en la industria y seguir su sueño artístico es Mario (1986), el mayor de los hijos de Ramón Casas y Heidi Sierra. Se fue a Madrid muy joven a construirse su futuro, que sería abono para su hermano menor, Óscar (1998), la otra estrella de la familia.

No son los únicos Casas en el mundo del espectáculo, aunque sí los más famosos. Sheila es la segunda de la familia, es abogada y se encarga de los asuntos legales de sus hermanos, pero su apellido también le ha dado fama, se ha convertido en una influencer y ha participado en concursos de televisión como Bailando con las Estrellas.

Christian, el tercer hijo, ha hecho apariciones en televisión, es economista y lleva las finanzas familiares. Ambos representan a sus hermanos. Además está Daniel, el menor del clan que tiene 10 años y quien, según medios españoles, tiene la vena interpretativa. Los Casas, como ellos mismos lo dicen, son una “piña”.

Están juntos, apoyándose, sosteniéndose y celebrándose sus logros. No es de extrañar que Mario haya escogido a su hermano Óscar para que protagonizara su ópera prima como director y guionista. En la premier de Mi soledad tiene alas, los Casas asistieron juntos y festejaron en familia como si fuera un triunfo propio. Y, en efecto, lo fue, porque todos siguieron y acompañaron el proceso de producir una película.

Mario se convirtió en estrella internacional en 2010 con su papel de Hache en Tres metros sobre el cielo, cinta basada en el libro homónimo del italiano Federico Moccia y que fue un fenómeno juvenil. Antes de llegar a ese papel, Mario había hecho un recorrido en TV y cine, con personajes secundarios y producciones sin tanto éxito.

Su carrera empezó en 2005, pero su primer trabajo en la pantalla chica fue en 2006, en la serie juvenil SMS. Ese mismo año, debutó en cine de la mano con Antonio Banderas en El camino de los ingleses. Desde entonces, no ha parado de actuar y hacer papeles de todo tipo, aunque se le encasilla en el personaje de malo y rebelde, gracias al impacto que generó con Hache en Tres metros sobre el cielo.

Mario ha hecho de nerd, soldado, policía, marinero, ladrón, minero, cantante latino, ermitaño, fotógrafo español recluido en un campo de concentración nazi, entre otros personajes. Papeles con los que ha demostrado su potencial interpretativo y su capacidad para transformarse físicamente.

Su actuación como Daniel Aranda en No matarás (2020) ha sido su mayor conquista en España. En 2021, se llevó el Goya a mejor interpretación masculina protagonista por un papel con el que interpretó a un hombre que transitó de una vida cómoda y sin cambios bruscos a un infierno en apenas un día. En esta producción demostró de lo que es capaz.

Con Óscar coincidió por primera vez en Instinto (2019), una serie en la que Mario protagonizó a un exitoso empresario incapaz de intimar con mujeres, al que todo le cambió cuando conoció a la psicopedagoga de su hermano (Óscar), que padece de autismo.

Óscar también ha hecho de Mario más joven en sus papeles de Ulises en El barco y

Emilio en Fuga de cerebros. Pero su gran participación en dupla es en Mi soledad tiene alas, la primera película de Mario como director y el primer papel protagónico en una película adulta de Óscar.

Fue un viaje muy bonito y elevado. También ha sido el rodaje más duro que he hecho, porque Mario no ha sido blando conmigo. Aprendí muchísimo y él me sacó cosas que ni yo mismo conocía de mí

‘Mi soledad tiene alas’

En pandemia, Mario decidió empezar a trabajar en su primera película como director. En el encierro, se dedicó a co-escribir con Déborah François la historia que retrata la vida de tres jóvenes que viven en barrios populares de Barcelona –donde él se crío de niño– y se dedican a robar en joyerías.

Mario pensó en su hermano para el papel protagónico de Dan, queriendo darle el papel que él hubiese querido interpretar a sus 26 años, un personaje complejo, con una historia de violencias y abandonos, que, a pesar de la vida que le tocó, desborda ternura y un deseo por superarse a sí mismo y pasar página de su pasado.

“Fue un viaje muy bonito y elevado. También ha sido el rodaje más duro que he hecho, porque Mario no ha sido blando conmigo. Aprendí muchísimo y él me sacó cosas que ni yo mismo conocía de mí. Fue un regalo y siento que subí un escalón más a nivel actoral”, le dijo Óscar a EL TIEMPO durante su visita a Bogotá para promocionar la colección Spring- Summer 2024 de Scalpers, marca española de la que los Casas son sus embajadores.

“Mi proceso como director fue muy distinto al de Óscar. Fue una película pequeña, de bajo presupuesto y estoy muy contento por la película que lanzamos. La calidad interpretativa de Mi soledad tiene alas es notable”, complementó Mario, quien hizo una tarea ardua por buscar los actores naturales que acompañaran a su hermano. Y así como sacó lo mejor de Óscar, el gallego logró encontrar y explotar el potencial de Candela González (Vio) y Farid Bechara (Reno), los amigos entrañables de Dan en la cinta.

La película se estrenó el 25 de agosto de 2023 en España y logró colarse en la lista de las 15 más vistas ese año en el país. Y en enero llegó al mercado internacional de la mano de Netflix. “Mi soledad tiene alas no fue algo solo de Mario y yo, sino de la familia”, comentó Óscar.

Y aunque la cinta muestra a familias desestructuradas y quebradas, desde la amistad de los protagonistas se siente eso tan familiar que los Casas comparten y son en su cotidianidad. El éxito de la película y lo que significó para Mario y Óscar los hizo plantearse seguir trabajando juntos, en la dupla director y actor, pero también como intérpretes.

“Mi idea es esa, hay cosas interesantes que como hermanos se pueden hacer”, dice Mario. “Yo feliz de poder seguir trabajando con él y ser como Ben Affleck y Matt Damon”, lo complementa Óscar.

Para Mario sí existe la dupla Affleck, con Ben y Cassey, ambos ganadores del Óscar. Y a eso aspira, a seguir creciendo juntos como artistas, honrar el apellido Casas y continuar siendo exponentes del cine español e hispanohablante. Por ahora, ambos van muy bien.

Natalia Tamayo Gaviria

Redacción Domingo

X: @nataliatg13