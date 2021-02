¿Quiénes son los perdedores de las nominaciones de los Globos de Oro?

El anuncio de los nominados al premio que otorga la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood ha sido recibida con más críticas y suspicacias que en otras ediciones.

En esta ocasión, la triste lista de producciones que no sonaron ni tronaron para quedar entre los elegidos a competir por el premio a lo mejor de la televisión y el cine, tiene una mayor importancia de aquí hasta el próximo 28 de febrero (fecha de entrega de los premios). Aquí les presentamos algunas series, películas y estrellas fueron olvidadas y que de por estos galardones y que merecían estar en la carrera por el Globo de Oro (Golden Globes).



Para muchos la joven estrella Zendaya recibió un desaire por parte de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (encargada de otorgar el premio), al no ser nominada en la categoría de mejor actriz por la película Malcom y Marie (que se estrena el 5 de febrero en Netflix).

.El gran trabajo interpretativo que consigue en este drama encerrado en cuatro paredes en el que, básicamente, una pareja revela sus tensiones, temores y conflictos más profundos, parecía ser el escenario para una nueva postulación. Zendaya aparece en un papel más maduro y lleno de matices, pero eso no convenció a quienes tomaron la decisión final.



Lo mismo pasó con Michaela Cole consiguió uno de los retratos más interesantes e innovadores de una persona que fue víctima de abuso sexual. Con una historia que escapa de los lugares comunes en muchas de estas tramas, la miniserie de HBO consiguió ser relevante, intensa y planteó muchos debates acerca de un tema muy delicado, pero que fue tratado con gran acierto y una actuación impresionante. Debería haber estado en categorías como mejor miniserie o mejor actriz.

También creo que es extraño que una película como Da 5 Bloods, del director Spike Lee, no haya sido tenida en cuenta para alguna categoría,



ya que se trataba de un drama poderosamente crítico de los prejuicios y el racismo en Estados Unidos, pero a la luz de un viaje que le cambia las vida a un grupo de excombatientes de Vietnam, que parecen haber encontrado más odio en su propia tierra que en una zona de guerra a miles de kilómetros de su hogar.

Ni siquiera un actor de la talla y experiencia como Tom Hanks se salvó de ser ignorado. Y eso que llegaba con dos apuestas relevantes: Greyhound (AppleTV+) y Noticias del mundo, una superproducción de Netflix.



Con alguna pudo haberse colado entre los elegidos, pero no fue así, a pesar de su gran esfuerzo actoral. Lo mismo pasó con la grandiosa Meryl Streep, que protagoniza la comedia musical The Prom. Las críticas fueron buenas, pero este año no está (como siempre nominada a algo).

Siempre se ha sabido que el terror o las historias corte fantástico no son tan queridas en los galardones de cine y televisión, pero la ausencia, por lo menos en los apartados de mejor actor y mejor actriz de la dupla que lograron Jonathan Majors y Jurnee Smollett, en Lovecraft Country, merecía haber estado en la competencia. Su química en pantalla sobresalió entre monstruos, sectas y racismo.

Hay que recalcar que las nominaciones a los Globos de Oro para este año fueron en realidad una sorpresa por lo que dejaron por fuera, que por lo que estará en competencia. Hay nominados indiscutibles como The Crown, las películas Mank y Nomaland; o que ya hacen parte del libreto como Ozark o Killing Eve, pero lo cierto es que los candidatos y los perdedores van a seguir dando que hablar.



Andrés Hoyos Vargas

@AndresHoy1

Navegantes del cable