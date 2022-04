Secuelas, precuelas y esperados estrenos como 'El señor de los anillos '(The Lord of The Rings) hacen parte del panorama de las series que pretenden robarse la atención de la audiencia en el 2022.

Ya se espera con ansia el estreno de 'House of the Dragon' (derivada de la famosa Game of Thrones) y que todavía tiene en ascuas a los fanáticos. “Se verá en el 2022”, prometieron sus productores. También espera una avalancha de producciones del universo Marvel y de DC Cómics, al igual que más del mundo de 'Star Wars' y clásicos ochenteros.



'House of the Dragon' cuenta la historia de los Targaryen, antepasados de la famosa Danerys de 'Game of Thrones', pero 200 años antes de la guerra por el Trono de Hierro. Se verá por HBO Max.



También llegará desde el 2 de septiembre de 2022 la serie de 'El señor de los anillos', que costó solo en su primera temporada más de 400 millones de dólares, y que se convierte en la apuesta más fuerte de Amazon Prime Video, que despide a un 2021 con el éxito de 'La rueda del tiempo', otra serie de mística y guerreros.

Vuelve Eleven

La cuarta temporada de 'Stranger Things' arranca seis meses después de la batalla de Starcourt que casi destruye a Hawkins. Millie Bobby Brown regresa en su papel de Eleven, ahora sin poderes; junto a, Noah Schnapp, Charlie Heaton, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Cara Buono, Maya Hawke, Brett Gelman, David Harbour y Winona Ryder.



La nueva trama se dividirá en nueve episodios y contará con invitados de lujo como Robert Englund, el famoso Freddy Krueger de la saga 'Pesadilla sin fin', Jamie Campbell Bower, Eduardo Franco y Joseph Quinn.



Este ciclo se presentará en dos partes: La primera se estrena el 27 de mayo y la segunda el 1 de julio. 'Stranger Things' ya tiene luz verde para una quinta temporada con la que finalizará su aventura en Netflix.

Un aire ochentero y nostalgia nueva

'Gremlins: Secrets of Mogwai', de HBO Max, es una precuela de la archifamosa película 'Gremlins' (1984), que se remonta al Shanghai de 1920, donde un Sam Wing de 10 años (el viejo personaje que aparece en las películas originales), conocerá al Mogwai Gizmo. Serán 10 episodios de 30 minutos.

También se espera la quinta temporada de 'The Crown' (con Imelda Staunton como la reina Isabel II); así como el cuarto ciclo, que estaría estrenándose a mediados del año.

Star Wars, DC Cómics y Marvel

Estas creadoras de megaentrenimiento también tienen lo suyo. Disney Plus apostará por 'Obi-Wan Kenobi', serie inspirada en las aventuras del personaje de Star Wars, con Ewan McGregor y Hayden Christensen (aún no ha revelado la fecha, pero se verá en el 2022). Igualmente, Marvel tiene prevista para finales del año 'She- Hulk', protagonizada por Tatiana Maslany.



