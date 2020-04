Los muertos del espectáculo que ha dejado la pandemia

Instagram: @madonna

Mark Blum, actor de 'Cocodrilo Dundee'



El 26 de marzo falleció Mark Blum, a los 69 años, en Estados Unidos. Reconocido especialmente por su participación en películas como Cocodrilo Dundee y Buscando a Susan. También participó en series como You (Netflix), Mozart in the jungle, La ley y el orden, Los Soprano, Elementary y The Good Fight y, entre otras, aunque en papeles secundarios.



Recientemente, Madonna (der.) recordó cuando ella actuó con Mark Blum (izq.) en la película Buscando a Susan (1985).