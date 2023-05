Hay vida después de Bridgerton, una de las series más famosas de la plataforma de Netfllix y que dejo un listón muy alto con su trama de romance de época e intrigas. Ahora con el estreno de La reina Charlotte todo indica que hay un nuevo éxito. La historia parte del compromiso matrimonial de la reina, de apenas 17 años, con el rey George III.

A partir de ahí se empiezan a desarrollar los nuevas tensiones alrededor del amor y el poder. En esta nueva aventura en serie, la creadora Shonda Rhimes da un salto a situaciones más intensas, pudorosas e inesperadas.Imperdible.

Un poco de drama y comedia

En un contexto más dramático y cercano al thriller, también se puede ver en Star+ y Disney+ la miniserie Small Light, que cuenta la aventura de Miep Gies (Bel Powley) una joven holandesa que no tuvo problema en ayudar a Otto Frank (Liev Schreiber), quien le pidió ocultar a su familia durante la Segunda Guerra Mundial, Miep accedió sin dudarlo y, durante los dos años siguientes, ella y su esposo Jan (Joe Cole), salvaguardaron, entre otros, a Ana Frank.



Un drama ambientado en la Segunda Guerra Mundial habla de las decisiones y los riegos de las mismas. Foto: Star+

También regresa la comedia The Other Two, que en su tercera temporada (de la que ya hay disponibles dos episodios en HBO Max) sigue los conflictos de Brooke y Cary, que aprovechan la fama de su hermano menor para encontrar un sentido a sus vidas. En esta nueva etapa sufren un revés y tiene que enfocar la atención en su propia madre, quien ha ganado terreno en la TV como entrevistadora.



El fin del mundo y un poco de música

Un grupo de personas viven en las profundidades de la tierra sin saber el misterio de la destrucción en la superficie. Foto: Appletv+

En el plano de la ciencia ficción y el drama, la apuesta imperdible es Silo, en AppleTV+. La trama gira en torno a las últimas 10 mil personas en la Tierra y del Silo, su hogar ubicado a más de un kilómetro de profundidad y que los protege del mundo tóxico y mortal del exterior. Sin embargo, nadie sabe cuándo o por qué se construyó ese refugio. De hecho, quienes intentan ahondar en el misterio se enfrenta a consecuencias fatales.

Para los fanáticos de los musicales juveniles, ya está disponible Disney Entrelazados Live!, el especial del show en vivo basado en la serie original del servicio de streaming Disney+ y presentado en 2022 en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires.



Junto a Carolina Domenech, José Giménez Zapiola ‘El Purre’, Kevsho, Manuel Ramos, Manuela Menéndez, Tatiana Glikman y Abril Suliansky, el espectáculo invita a revivir sobre el escenario la música, el baile y toda la emoción de la historia de Allegra y su viaje en el tiempo. El especial incluye, además, un adelanto exclusivo de escenas que formarán parte de la segunda temporada de Disney Entrelazados, a estrenarse con todos sus episodios el 24 de mayo en Disney+.



La propuesta tiene canciones como Donde voy o Convénceme y vesiones de composiciones de los 90 como Seguir viviendo sin tu amor. El repertorio también incluye una selección de temas del musical Freaky Friday: A New Musical y otros hits como Tacones Rojos y Vivir Así.

