Los estrenos imperdibles de abril en Netflix, MAX y Star+

Ccomo es habitual, las plataformas de streaming tienen una variada oferta para todos lo públicos en este abril. A continuación, algunas opciones recomendadas en Netflix, Star+ y MAX.

Secuestro del vuelo 601 (Netflix)

Dos revolucionarios armados secuestran y amenazan con hacer explotar el Vuelo 601 a menos que el gobierno colombiano libere a 50 prisioneros políticos y les pague un cuantioso rescate en efectivo. Ante la negativa de los líderes políticos a negociar, los agresores comienzan a tomar decisiones drásticas que pondrán en vilo la seguridad de los rehenes mientras el avión vuela sin rumbo fijo. La tripulación lucha para devolver a los rehenes y burlar a los secuestradores. Un thriller colombiano, inspirado en hechos reales ocurridos el 30 de mayo de 1973. Estreno: 10 de abril.

Bellas artes (MAX)

Antonio Dumas (Oscar Martínez) es un prestigioso historiador de arte y gestor cultural, culto y sofisticado, aunque bastante cínico y engreído, que es nombrado director de un importante museo de arte contemporáneo en Madrid, al salir victorioso en un concurso para ese puesto. Una vez asumido su cargo, Dumas deberá lidiar con los singulares personajes del mundo artístico, mientras afrontará circunstancias y conflictos de lo más disímiles, incluyendo problemas gremiales, presiones políticas y situaciones disparatadas con relación a exposiciones y artistas. Estreno: 11 de abril.

Thank you, Goodnight: la historia de Bon Jovi (Star+)

Una de las bandas más pópulares de mundo y su líder, Jon Bon Jovi, cuentan en cuatro episodios la odisea de 40 años de rock and roll, entre sus éxitos, una lesión vocal que amenazó con ponerle fin a todo, las intrigas entre sus integrantes y los millones de discos vendidos y de conciertos alrededor del mundo. Estreno: 26 de abril.

El lado oscuro de Playboy (MAX)

Segunda temporada de la serie documental, que retrata casos de abuso de poder, crímenes y maltratos, y el precio de la fama en la sociedad, que rodearon a famosas playmates. Ya está disponible en la plataforma y en el canal ID (de televisión paga), los jueves a las 8:10 p. m.

Todos somos extraños (Star+)

Nostalgia y añoranza en un relato que se atreve a explorar las posibles respuestas a una pregunta inquietante: ¿qué pasaría si nos reencontráramos con nuestros padres, mucho tiempo después de su muerte? Protagonizado por Andrew Scott y Paul Mescal. Estreno: 24 de abril

Rebel Moon (Parte dos): La guerrera que deja marcas (Netflix)

Mientras los rebeldes se preparan para combatir al Mundo Madre, se forjan lazos, emergen héroes... y nacen leyendas. Una película de Zack Snyder. Estreno: 19 de abril.

El lado oscuro de la fama infantil (MAX)

Documental de cuatro episodios que revela los entresijos de los populares programas juveniles de finales de los años 90 y principios de los años 2000. La producción muestra los bastidores del imperio construido por Dan Schneider, creador de series como 'All That' y 'The Amanda Show', revelando un ambiente lleno de acusaciones de abuso, sexismo, racismo y comportamientos inapropiados con estrellas menores de edad. Estreno: 16 de abril.