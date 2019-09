Los Emmy se hunden: marcan un mínimo histórico de audiencia

La ceremonia de entrega número 71 de los premios Emmy marcó ayer el mínimo histórico de audiencia en Estados Unidos, según las mediciones preliminares que pronostican una caída del 23 por ciento con respecto al año anterior.

Con unos 8 millones de espectadores, la gala de anoche será la primera que quede bajo la barrera de los 10 millones desde, al menos, 1990, indicaron este lunes varios medios de comunicación especializados que se hicieron eco de las primeras estimaciones.

De esta forma, la coronación de Game of Thrones como mejor serie dramática en su despedida y la irrupción de Fleabag como mejor comedia, con su creadora y protagonista Phoebe Waller-Bridge como la gran triunfadora de la noche, no logró mantener la atención de los espectadores.

El porcentaje de personas que vieron la televisión en la noche del domingo y que se conectaron con la ceremonia de gala de la Academia de la Televisión también bajó del 7,4 por ciento de 2018 al 5,1 por ciento.



Precisamente, este año la cadena organizadora Fox decidió imitar el modelo de los Óscar y dejar la gala sin presentador para agilizar el guión, ya que fue un movimiento bien recibido en los premios de la industria cinematográfica, que mejoraron sus registros en un 10 por ciento.

Pero en el caso de los Emmy el resultado no fue el esperado, pues además se situó como la ceremonia de premios que obtuvo peores resultados de la temporada, tras la mejora de los Óscar y la estabilidad lograda por los Grammy.

La última vez que Fox emitió los Emmy, en 2015, el espectáculo congregó a lo que entonces fue un mínimo histórico: 11,87 millones de espectadores, un dato que, sin embargo, hoy habría sido un gran resultado.



Los malos resultados siguen la línea descendente de este tipo de ceremonias emitidas por la televisión tradicional, que paradójicamente premian a producciones que logran grandes audiencias en plataformas de internet y de pago por suscripción.

En la versión número 71 de los Emmy Game of Thrones lideró con 12 galardones, por delante de la miniserie Chernobyl (10), The Marvelous Mrs. Maisel (8), Freesolo (7) y Fleabag (6).



La superproducción de HBO basada en las novelas de George R.R. Martin partía como la gran favorita de los premios Emmy al llegar a la ceremonia con el récord del mayor número de nominaciones para una única serie, pero no cumplió sus expectativas de hacer historia en una noche repartida y repleta de sorpresas.

Agencia EFE

LOS ÁNGELES