‘Los dos papas’, la historia que marcó al Vaticano

Cada historia tiene un héroe y un villano, y el brasileño Fernando Meirelles lo tenía claro cuando decidió hacer un filme sobre los papas Francisco y Benedicto XVI, al menos así era cuando empezó.

Por primera vez en siete siglos, la Iglesia católica tuvo dos pontífices vivos en 2013 y en Los dos papas, Meirelles lleva a la pantalla debates imaginarios entre el estricto y conservador clérigo alemán y su sucesor argentino, más progresista.



“Al principio de la película, Benedicto para mí era el ‘Papa malo’ y Francisco, el ‘Papa bueno’”, dijo el director, quien también dirigió la reconocida película Ciudad de Dios, asegurando que a medida que la producción trascendió, aprendió más de ambos personajes y su imagen comenzó a cambiar.



“Leí algunos de sus escritos, escuché algunos de sus sermones y es muy interesante”, siguió. “Creo que la gente creó esta imagen del nazi, que no es real... De hecho, no es muy distinto al Papa Francisco”.



Los dos hombres ponen de lado sus diferencias, y a través de estas conversaciones en la residencia papal y la Capilla Sixtina, comienzan a unirse en torno a Benedicto tocando el piano y al fanatismo de Francisco por el fútbol.



La cinta de Netflix, que comienza a sonar como posible candidata al Óscar, es protagonizada por las estrellas británicas Anthony Hopkins y Jonathan Pryce como Benedicto y Francisco, respectivamente, mientras el argentino Juan Minujín encarnó al joven pontífice.



Hopkins celebró la buena recepción que ha recibido la película, que considera puede enseñar al mundo algo sobre tolerancia. “Hablemos, sentémonos, dejemos de ser tan lúgubres con todo”, dijo el ganador del Óscar.



De su lado, Pryce habló de la dificultad de igualar el español del Papa Francisco, distinguido por su marcado acento argentino, pero el actor logró recrear este aspecto.

La renuncia

La renuncia del papa Benedicto se produjo en un contexto de escándalos de abuso sexual infantil y corrupción financiera, acontecimientos que aborda la película, aunque fugazmente.



En un momento, Francisco escucha la confesión de su antecesor, en la que admite tener conocimiento de acusaciones históricas de abuso sexual contra el cardenal mexicano Marcial Maciel. Pero el audio se desvanece rápidamente a silencio, dejando que la audiencia llene los espacios vacíos.



“Tuve que tener mucho cuidado de no ir (demasiado) lejos”, dijo Meirelles. “Teníamos más líneas sobre el abuso infantil (en el guion), pero si ponía dos párrafos más sobre eso, se convertiría en una película sobre abuso infantil”.



“Él sabía que un cardenal mexicano tenía problemas con niños, y no hizo nada para evitar un gran escándalo”, agregó. No obstante, Benedicto emerge en la película como una figura sorprendentemente simpática, algo que Meirelles atribuye al encanto de Hopkins.



El filme también va al pasado y revela un período oscuro en la vida del padre Bergoglio, quien, como jefe de los jesuitas argentinos, fue acusado de no enfrentar la brutal dictadura militar del país en la década de 1970.



“Francisco fue y sigue siendo una persona divisiva en Argentina. Se habla de ello en la película, no se evita”, dijo Pryce.



La estrella de la serie Juego de Tronos indicó que para desarrollar al personaje estudió los “defectos y debilidades” de Francisco, así como sus rasgos más admirables, entre ellos, la lucha contra la desigualdad y el cambio climático.



“Para todos en Argentina fue un poco una sorpresa el giro que dio Bergoglio una vez que asumió el papado”, indicó por su parte Minujín. “Tomó una agenda muy interesante (...) el Papa es mucho más interesante que Bergoglio”, aseguró.

Capilla Sixtina

Los dos papas –que llegó a los cines de Estados Unidos el 27 de noviembre y a la plataforma el 20 de diciembre– presentó desafíos únicos, admitió Meirelles, comenzando por la inmensa cantidad de diálogo.



“El guion es muy bueno, pero al final son dos tipos hablando”, bromeó el director, que ideó mecanismos para mantener en movimiento a la pareja.



En una parte del filme, ambos piden pizza a la Capilla Sixtina, que tuvo que ser representada en una exacta réplica, pues la producción no tuvo acceso a la Ciudad del Vaticano. “Eso fue hermoso, pasamos 17 días rodando dentro de ese estudio”, dijo Meirelles.



“Es una réplica perfecta, exactamente igual, que ahora conozco como mi hogar”.

El argentino

Juan Minujín desconocía buena parte del pasado del papa Francisco, de cuando Jorge Bergoglio era un joven enamorado, aún lejos del púlpito. La primera referencia que le viene a la mente al actor argentino es la “cuestionada” relación del ahora Papa con la dictadura.



Minujín no se considera una persona muy religiosa, pero se puso a estudiar sobre el pontífice cuando el brasileño Fernando Meirelles lo llamó para interpretar sus años mozos en Los dos papas. A continuación, fragmentos de una entrevista de Minujín.



El nombre Jorge Bergoglio no le era desconocido. ¿Qué recuerda antes de que fuera Papa?

Una sensación ambivalente, porque Bergoglio tiene un background (pasado) que fue muy cuestionado por alguna gente en Argentina por situaciones polémicas, con lo cual para todos en el país fue grata sorpresa el giro que fue dando cuando asumió el papado, y tomó una agenda internacional muy interesante e importante, dando una voz a la inequidad, a la pobreza (contra) gobiernos autoritarios, refugiados, inmigrantes, cambio climático. En ese sentido, creo que el Papa es mucho más interesante que Bergoglio.



Y después de hurgar y repasar fragmentos del pasado de Francisco, ¿que encontró?



No soy una persona religiosa, entonces tuve que investigar, por un lado, la religión, la formación jesuística que tuvo Bergoglio, no conocía que estudiaba lírica, que estaba enamorado de una chica, cuando fue llamado de fe. Conocía este devenir en los años 70 con la dictadura militar y después me adentré mucho más en su agenda como Papa, como Francisco, que la valoro mucho (...) que me parece que le ha dado un cambio a la mirada de la Iglesia.



¿Cómo fue la relación con Anthony Hopkins y Jonathan Pryce?



A Hopkins lo conocí después, una vez estrenada la película. Con Jonathan sí, me volaron a Londres una semana donde trabajé unos días con él, con Fernando, con la coach de acentos para grabar una referencia de acento argentino para sus diálogos, conocerlo, charlar. Después en Argentina compartimos muchas locaciones porque muchas veces grabábamos en la misma, trabajamos una amistad, fuimos a comer. Es un actor que admiro mucho, sentí mucha afinidad.



¿Cómo evalúa el resultado del filme?



Ha sido una película muy interesante, muy intensa y con un resultado extraordinario, era un guion muy bien escrito, que tenía la dificultad de ser una película dinámica y no una cosa teatral de dos señores hablando, y creo que Meirelles lo logró; es una película con mucho humor, divertida, donde la audiencia tiene la oportunidad de ver el lado más humano de estos dos personajes.



¿Cómo ve a ‘Los dos papas’ de cara al Óscar?



Soy fan de Fernando, soy un admirador de todas sus películas (...). Ojalá tenga nominaciones porque las merece mucho.

AFP - Buenos Aires