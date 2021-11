Los derechos de las mujeres: una historia para sentir

Norma Villarreal narra una historia que se ha repetido. “Mi mamá, Auristela Méndez, que hoy tiene 98 años, estudiaba para maestra, profesión femenina por excelencia. Pero cuando se ennovió con mi papá dejó sus estudios para casarse y criar hijas”.

Villarreal, asesora de contenidos de 'Mujeres sin derecho y al derecho' (serie documental que emite Señal Colombia los viernes a las 9 p. m.), agrega que, sin embargo, no todo está perdido: “Aunque ella siente que desperdició su talento, a su edad está al día con lo que pasa en el país y fuera de él porque lee mucho y tiene opiniones propias. Lo triste es que, aunque las mujeres hemos avanzado en acceso a la educación, todavía hay muchas jóvenes, especialmente en las zonas rurales, que no lo pueden hacer porque las retiran o ellas deciden no seguir”.



Es la realidad sobre las mujeres: muchos logros alcanzados, claro, muchos peldaños se han subido, pero persisten bloqueos y faltas de oportunidades.



Y esto es lo que se ve en esta serie documental que presenta la actriz Gloria Gómez, a quien le llamó mucho la atención esta invitación.



“Es un proyecto que da una mirada seria sobre cómo ha sido el desarrollo social, político y laboral de la mujer colombiana. Pienso que mi imagen lo puede hacer más coloquial para llegar mejor al público, porque a veces, me parece a mí, se piensa que estos especiales son ‘ladrilludos’ y la gente los abandona”.



Pero este no es el caso de Mujeres sin derecho y al derecho y menos aún con Gloria Gómez en la presentación, quien con su mamá (Chela del Río) y su hermana (Lucero Gómez), las dos últimas fallecidas, se convirtieron en un referente importante de una familia que trabajó por las artes. Sin embargo, su caso fue especial y atípico durante mucho tiempo.

“En la investigación, uno de los hechos que más me pareció insólito fue lo que ocasionó la rebeldía y movilización de las obreras de Bello liderada por Betsabé Espinel: los patronos les prohibición a las obreras usar zapatos y ellas pedían eso: poder trabajar con ellos, pero los dueños de la empresa no los admitían porque, según ellos, dañaban el piso. Fue un movimiento que denunciaba las condiciones de trabajo y el chantaje sexual que sufrían las empleadas. Ellas lograron que los funcionarios que las acosaban sexualmente en la época fueran expulsados”, cuenta Villarreal.



El trabajo para llegar a esta serie se demoró una década y nació de una idea de la documentalista Verónica Posada Galindo, que trabajó con Villarreal. Sin embargo, no pudo ver la emisión, porque falleció hace unos meses.



A ella va dedicado el programa en el que, además de historia sobre los derechos femeninos en el país, cómo se lograron y qué falta, hablan Maruja Vieira, Imelda Arana, Francia Márquez, Catalina Pérez, Aída Avella y Ángela Robledo, entre otras.

“Mis respetos van para ellas y también para sabiduría, claridad y entrega de las mujeres rurales, amigas, colegas, de quienes aprendo de su saber, acompaño en sus demandas y admiro su compromiso y avance”, dice Villarreal.