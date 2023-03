Los Derbez, uno de los clanes familiares más famosos en el mundo de los espectáculos en México, destapará su lado más transparente en la nueva temporada de su reality 'De viaje con los Derbez', que se desarrollará en Jamaica y en el que buscan mostrarse "sin filtros ni edición", aseguraron en entrevista con EFE.



Además, Eugenio Derbez, padre de la familia y reconocido actor mexicano, quien ha sido criticado recientemente por un presunto comentario machista contra su hija Aislinn en un video promocional de la serie, negó las acusaciones y dijo que se trata de una escena de humor sacada de contexto por los usuarios de las redes sociales.



"En esta temporada se va a ver más honestidad, somos una familia como cualquier otra, que se enoja y tiene problemas. Así que vamos a mostrar como realmente somos, sin filtros ni edición", comentó Eugenio.



En ese sentido, uno de sus hijos, Vadhir, definió la estancia familiar en Jamaica como "una terapia muy fuerte", pues compartieron mucho más tiempo juntos del que están acostumbrados. "Nuestra relación como familia y cómo interactuamos va a cambiar mucho, la gente que nos sigue va a poder observar los cambios y los límites que nos ponemos", reflexionó el también actor.



En ese ejercicio de transparencia, concordaron varios de los Derbez, se colaron momentos de "drama", fricciones comunes en cualquier familia. "Al principio no queríamos mostrar mucho y tratas de guardar tu intimidad, pero nos dimos cuenta de que era justo que la gente conociera a la verdadera familia Derbez. Que se den cuenta que también peleamos y lo pasamos mal", incidió Eugenio.



Ese propósito estuvo también secundado por los productores del reality, que les incitaron a editar tan solo los fragmentos que fuesen repetitivos o incomprensibles. "Mucha gente piensa que está todo planeado porque solo salen las cosas chistosas, pero las cámaras están ahí todo el tiempo", señaló José Eduardo, otro de los integrantes de esta estirpe de actores.

(Tal vez quiera leer: Agujas y pinceles, un camino contra la desigualdad y la violencia en Colombia)





Por su parte, Aislinn incidió en las dificultades que les supuso el hecho de estar constantemente expuestos a unas cámaras, ante las que están obligados a actuar con naturalidad y no a interpretar a los personajes de ficción a los que están habituados.



"Estamos poco acostumbrados a estar en el personaje que somos nosotros mismos, y te salen todas las inseguridades, los miedos, las partes que nos incomodan, el ego, las ganas de parecer interesante y chistoso. Y cuando tienes ganas de eso es un desastre", dijo.



En la tercera temporada, que se estrenará el próximo 7 de abril en 240 países, participan Eugenio y su esposa, Alessandra Rosaldo, así como sus hijos Vadhir, José Eduardo, Aislinn y Aitana.



Después de las dos primeras y frenéticas temporadas, que llevaron a los Derbez a Marruecos y a recorrer los parques nacionales de Estados Unidos sobre una casa rodante, la tercera entrega del reality transcurre en una paradisíaca isla caribeña en la que encontraron la tranquilidad que no tuvieron antaño. La promotora de la idea fue Aislinn, quien tenía previsto pasar un tiempo en la isla de vacaciones, pero acabó invitando a toda la familia.



"¿Mis únicas vacaciones y con cámaras? No, gracias", pensó la actriz, quien admitió que pese a no estar planeada fue una de las temporadas que más le gustó. "En Jamaica quisimos relajarnos, playita, estar más tranquilos. Pero mi papá quiso hacer mil cosas, mil actividades", relató Vadhir, quien se confesó amante de los deportes extremos y narró que tuvo un accidente mientras volaba en un parapente motorizado.



A pocas semanas de estrenar el reality, Eugenio se vio envuelto en una polémica en redes sociales después de publicar un video promocional en el que aparece junto a tres de sus hijos y regaña a Aislinn por llevar un bikini que consideró inapropiado. "Tápate hija, tápate tantito. ¿Por qué enseñas tanto?", le recrimina en el video, al que le han sucedido numerosos comentarios que tachan al actor de machista.

(Le puede interesar: Un faro de 65 metros: homenaje a la historia de Puerto Colombia)



Entre risas, el padre de familia aseguró que se trata de un video humorístico, y que las críticas salen de gente "que ataca sin pensar. Si realmente pensase eso es muy sencillo, lo cortamos y no sale. Es un video de promoción en el que estoy jugando con mi hija", se defendió.



EFE