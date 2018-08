'Los del barrio' celebra este martes su programa número 200

Las anécdotas, a lo largo de 200 programas de 'Los del barrio', que se cumplen este martes 21 de agosto, son muchas. Y Marta Noriega, una de las presentadoras de este espacio de City (canal de EL TIEMPO Casa Editorial), las cuenta en medio de risas.

“Llego al barrio Venecia, al lugar que escogimos para hacer el programa, y veo que ya había más de 30 sillas plásticas. Eso estaba lleno, voy avanzando y se me acerca una señora y me dice: ‘Sumercé no es del barrio y nos van a grabar a nosotros. Estamos esperando a Martica, así que por favor, se retira”. Cuando se dieron cuenta de que yo era a quién esperaban, logramos un programa bello, lleno de buena energía, hasta tejo jugamos tejo y casi no nos vamos”.



Y así es siempre 'Los del barrio', el programa de City que va de lunes a viernes, de 10 a 11 a. m.



Don Próspero, otro de los conductores del programa, lo ratifica: “Los del barrio nos ha dejado la infinita fortuna de conocer personas, lugares e historias llenas de valores y virtudes”.



Se trata de un recorrido por los distintos barrios de la ciudad, buscando su esencia. Pero claro, en una capital de esta envergadura, con 5.600 barrios aproximadamente, una propuesta como esta da para muchas historias.



Hacer 'Los del barrio' requiere, como cuenta Don Próspero, “un equipo de preproducción que a través de visitas y llamadas encuentra los lugares y las historias para contar, que se definen en un consejo de redacción. Y hasta cada punto llegan camarógrafos, productores y sonidistas, además de los presentadores, que también incluyen a Gabriela Botero.

Todos hacen este programa convencidos de que los barrios son el alma de las ciudades. “Cada uno es un mundo nuevo por descubrir. Pueden parecerse, pero son diferentes por la calidad de personas que los habitan. Vivir por unas horas en un barrio hace que nosotros seamos parte de ese espacio y que al final de la grabación los residentes nos digan gracias y nos hagan sentir sus vecinos”.



Gabriela Botero agrega que “todos los barrios tienen su encanto. Hay unos residenciales y otros industriales, y cada uno cuenta una historia. A mí me conmueven las que muestran emprendimiento. A veces, pensamos que es muy difícil ser independiente, pero cuando veo todo lo que construye la gente, me rindo de admiración ante su empuje”, dice.



Don Próspero la apoya contando cómo a través del programa encontró a un hombre que “en los últimos 38 años se ha dedicado a la construcción de tejos personalizados, manufactura de juegos, canchas de tejo en plastilina portátiles, generando un rescate de nuestro patrimonio cultural a través de la lúdica y la tradición heredada de abuelos a hijos y de hijos a nietos”.



Eso, en síntesis, es hacer patria desde el barrio, y se ve en 'Los del barrio'.

¿Dónde y cuándo?

‘Los del barrio’ se emite de lunes a viernes, de 10 a 11 a. m., por el canal City. Sus presentadores son Don Próspero, Martha Noriega y Gabriela Botero.



