En la antesala del estreno de Pasión de gavilanes 2 en la televisión colombiana, Zharick León, quien interpreta a Rosario Montes, en la historia dio pistas acerca de los conflictos que enfrentará su personaje en la continuación de la historia que en el 2003 cautivó al público

En la primera parte, Zharick enfrentó el reto de interpretar a una mujer sensual, coqueta, la cantante y bailarina de música norteña que hacía suspirar a los hombres de San Marcos. Fue un reto, lo ha dicho varias veces, debido a la personalidad atrevida del personaje, puesto que la actriz se ha considerado más tímida.

Sin embargo, retomó a Rosario Montes con todo: con el baile y los conflictos que sus pasiones generan. En esta segunda parte, Rosario vuelve a San Marcos, se descubre pronto que se ha casado y tiene una hija. Y que dejó a esta familia atrás porque aquella población donde vivió tantas cosas en el pasado parece llamarla. Su regreso terminará por afectar a los Reyes Elizondo. protagonitas de la historia, de formas inesperadas.



“Rosario viene en busca de su renacer -dice la actriz-. Viene en busca de sentirse viva de verdad. Ella se aleja de San Marcos por un tiempo y se empieza a dar cuenta de que dejó de lado su verdadera pasión que eran la música y el canto. Entonces dice: ‘No me importa si tengo que dejar la casa y mi familia. Me voy en busca de mis sueños y mi pasión’. Por eso decide regresar”.



En el amor a Rosario no le fue bien en la primera parte. Se debatía entre la pasión por Franco Reyes (que terminaría enamorándose de Sara Elizondo y dejándola atrás) y Armando, con quien se casaría, finalmente enamorada, pero a quien perdería pronto. Quizás esta vez, el amor le resulte un poco esquivo… Sobre esto, Zharick León dice: “Prefiero que lo descubran y lo disfruten”.

Durante el encuentro con los medios, la artista también respondió preguntas sobre sus cuidados de belleza. Tema en el que no dudó en responder que se siente heredera de una buena genética. Incluso comentó que su madre, sin hacerse tantos tratamientos, luce maravillosamente. También resaltó una búsqueda de la tranquilidad, de estar en paz, en la vida.

De regreso a su personaje, le comentó a EL TIEMPO que para ella, lo más bonito de Rosario es “el empoderamiento, la autosuficiencia y la seguridad que tiene”. Y agregó: “Eso le reconozco a Rosario, ese valor esa fuerza que tiene. Desde que comienza dice: voy a hacer esto, y voy a volver al escenario y volver a brillar, a sentir esto que me da vida”.



Y así como Los Reyes Elizondo tendrán algunos dolores de cabeza a causa de las acciones de sus jóvenes hijos. También a Rosario su hija, Muriel Caballero (a cargo de Camila Rojas) le dará unos cuantos.



“Desde el comienzo hay un conflicto con su hija -adelanta-. Son demasiado parecidas y eso genera que se encuentren todo el tiempo, se confrontan. Sobre todo, la hija a la madre. Tienen el mismo carácter y eso es gasolina con fuego”.

