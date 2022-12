Para Claudia Briceño no fue fácil asimilar el cambio en su vida cuando, a los 15 años, quedó embarazada y su papá la echó de la casa.



A esa edad, ella quería seguir con la tradición de la familia: manejar mula, hacer viajes, comprar su propio vehículo, crear empresa. Ya conocía las tractomulas, se había subido en ellas, había hecho viajes como copiloto, estaba enamorada de esos vehículos gigantes.



Y en un segundo todo cambió. Un tío la acogió en su casa y ella empezó a buscar la forma de ganarse la vida y de esperar a ese hijo –que fue hija- con mucha alegría.



Por eso, el día del lanzamiento de ‘Los Briceño’, la telenovela de Caracol que se ve de lunes a viernes a las 10:30 p. m. y que cuenta su vida, dice que lloró. “Fue muy bonito. Yo no he sido telenovelera, pero siento que hay cosas muy positivas aquí: decirles a las personas que todo se puede lograr, que hay que luchar porque lo único que nos detiene es la muerte”.



Ni siquiera hoy juzga a su papá. “Él quería que yo estudiara una carrera y me fuera del país. Lo que pasó, ya pasó. Y tampoco quería que yo me dedicara a manejar mula, porque es muy duro, pero a mí desde muy niña estos vehículos me encantaron. Recuerdo mi felicidad en los viajes y ya como a los 11 o 12 años quería aprender a conducirlas”.



Claudia Briceño Forero nació en Ubaté, Cundinamarca. Es la Chiqui de la producción de Caracol y dice que esos primeros días fuera de su casa, tras enterarse de que estaba embarazada, fueron muy duros.



“Estaba acostumbrada a vivir muy bien. No fue fácil comenzar, recibí desprecio, desplantes, pero todo eso me hizo más fuerte, a valorar cada cosita que llegaba y a saber cuidarla”, dice.



No se amilanó: un pariente vendía seguros para mulas y ella aprendió del negocio, se puso a estudiar para conocer bien todas sus condiciones y también, a saber más de las mulas.

Hoy tiene 46 años y su hija, Yeimy, 28. En la novela, la actriz Katherine Escobar se puso en la piel de Claudia Briceño y lo primero que tuvo que hacer fue meterse a clases para manejar mula porque solo conduce carro automático. “Uno de los sitios de practica era la avenida Cali y todo el mundo me miraba, hombres y mujeres, no es común manejar mula, pero pienso que ambos sexos tienen habilidades para todo”, comenta la actriz.



Y sí, en este universo mulero nacional, de recorrer el país llevando y trayendo mercancías, de dormir en el camarote de la tractomula, de parar en restaurantes donde se reúnen y pasan la noche en sus vehículos quienes las manejan, dice Claudia Briceño que no son más de 10 muleras. “Por las competencias que hacemos y el trasegar, conozco a algunas. Otras me han escrito a raíz de la novela, de Medellín, Cali, Bucaramanga” y también de Brasil, México, Chile, Bolivia, Perú, porque la producción ya lleva un tiempo en plataformas.

Ese número de conductoras de tractomula va sumando, aunque sigue siendo un trabajo muy masculino en el que Claudia Briceño se metió y triunfó. Hoy ya no hace viajes, salvo si alguno de los conductores de sus mulas no llega, pero desde los 18 años, cuando hizo el primero no oficial, que fue de

Ese viaje fue transportando leche y luego ha llevado todo tipo de mercancías. Conoce las rutas (de Ubaté a Cartagena con reporte en Bucaramanga, Aguachica y Bosconia), de planillas, cumplir los requisitos y del amor incondicional que les tienen los conductores a sus vehículos: por eso los bautizan con nombres como La Chiqui, La Paloma, La Consentida.



Los viajes son pesados. Se sale el lunes a las 4 a.m. de Ubaté y el martes llegan a Cartagena, a las 5 o 6 p. m. El regreso a casa es, por lo general, el viernes o el sábado.



“Entre nosotros nos cuidamos. Salimos 3 o 4 al tiempo. Este es un negocio familiar y todos en mi casa estamos en él. Ya la generación de mi hija y mis sobrinos estudió, pero siguen ligados al negocio. Jeimy es abogada y se especializó en Londres, ahora trabaja en la Secretaría de Movilidad de Bogotá”, cuenta.



De niña, Claudia la llevaba a los viajes. “Dejarla no era tan fácil, aunque no iba con ella a recorridos tan largos”, dice. Como su mamá, se apasionó por las tractomulas y le ha ganado en las competencias de velocidad.



Cuando su hija nació, Claudia Briceño pudo regresar a su casa. Su papá todavía estaba muy bravo, pero fue cambiando y hoy Jeimy es su adoración. “Pero yo tuve que trabajar muy duro para sacarla adelante”.



Que su historia se volviera novela se le debe a la libretista Verónica Triana. Pero, inicialmente la serie iba a ser un reality de arreglo de mulas, conducción y cumplimiento de metas.



Un día, hablando con Jorge Alí Triana, papá de Verónica Triana y uno de los hombres más importantes de audiovisual y el teatro colombianos, “él dijo que mi vida daba para hacer una telenovela”.



Aunque Telemundo México se interesó, no se llegó a un acuerdo y en el país, luego de pasar por varios canales, Caracol le dijo que sí a esta historia, que llegó en formato de comedia, en la que entre chiste y chanza se critica el machismo.



Claro, hay derecho a la dramaturgia y en la versión libre de televisión solo aparecen tres hermanos. “Somos siete, en realidad, y tengo una hermana más, no soy la única mujer”, cuenta. Y aunque en la serie se dice que uno es metalero, la verdad es que es un mulero roquero”.



Camilo Molano, ‘Peluche’, que en la novela se llama Fabián Molano y es representado por Juan Manuel Restrepo, sí existe, “no como está planteado en la serie. No tenía nada que ver con el transporte, pero le gustaban los concursos de velocidad en Ubaté y nos conocimos cuando Yeimy tenía como 12 ó 13 años”.



Yeimy es su referente para todo. Esa niña que levantó con esfuerzo y dedicación, y que le enseñó a ser mucho más fuerte, tenía 10 años cuando su mamá compró su primera tractomula, gracias a un crédito. “Y tuve que trabajar mucho más duro para pagarla, conseguir viajes y todos largos para tener los recursos”.



Claro que sabe que el embarazo adolescente es uno de los problemas más graves que tiene el país y que muchas de las menores deben atrasan o detienen sus planes, y es muy difícil para gran cantidad de ellas sacar sus hijos adelante.



“Pero para mí fue una circunstancia que me llevó a la victoria y todo está en la mente. Me enseñó cómo las adversidades, lo no planeado y muchos hechos no nos dejan alternativa: o nos amarga o crecemos y maduramos y todo lo usamos para bien”, dice.



Y todo ese poder está en pantalla. Claudia no habla como la Chiqui Cecilia Briceño, pero tanto el personaje, la actriz y el ser humano que inspiró la historia le ponen todo el espíritu fuerte a esta mujer resiliente.



