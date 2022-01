Antonio Banderas tuvo que frenar una abultada agenda que le tenía programado trabajo en las tablas y nuevas producciones cinematográficas.

Ahora el actor español espera con ansia retomar los ensayos del musical Company, que ya estaba casi listo para dejarse ver en el Teatro Soho de Málaga (España).

Las funciones fueron suspendidas a causa de los posibles contagios de covid-19 en el equipo de producción del montaje, quienes aún ahora siguen haciéndose pruebas que puedan confirmar que algunos síntomas y malestar general estarían conectados con el virus.

Company es “un musical extraño porque no tiene una narrativa tradicional, sino que son sketches unidos por las personas, Bobby y un grupo de amigos, que representan comportamientos humanos. FACEBOOK

TWITTER

Por eso se adoptó la decisión del ‘frenazo’ de Company hasta el 12 de enero.

Banderas no solo canta y actúa, sino que dirige esta pieza musical, creada originalmente por Stephen Sondheim y George Furth, quienes desarrollan una reflexión acerca del amor y el desamor, acompañados por una orquesta de 26 músicos y con una ambientación de la Nueva York de la década de los 70 y una duración de tres horas.



Esta obra musical es quizá la aventura más grande en la que se ha metido Antonio Banderas en una puesta en escena, que suma a la vez su trabajo en la quinta entrega de la famosa saga cinematográfica de Indiana Jones, en la que el español compartirá con su amigo Harrison Ford y con Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson y Toby Jones, entre otros.



Otro tema: Antonio Banderas lanza programa musical por Amazon

A ello se une el doblaje, en unos estudios de Málaga, de la película El gato con botas 2, un trabajo al que dedica tiempo en su apretada agenda. Como si fuera poco, también forma parte de la compañía de A Chorus Line en Londres y en el Public Theatre de Broadway, aunque aquí no podrá estar los seis meses que se representará el espectáculo porque “es demasiado tiempo” y tiene “que seguir pagando facturas”. Sobre Company, se ha mostrado ilusionado “por ofrecer un musical muy potente”.

Facebook Twitter Linkedin

Imagen de la película ‘Dolor y gloria’, con Banderas. Foto: Cortesía UIP

“Tenemos una ventaja sobre otros teatros: que no queremos hacer mercado con esto, queremos el dinero para reinvertirlo y para seguir haciendo espectáculos”, dijo.



Company es “un musical extraño porque no tiene una narrativa tradicional, sino que son sketches unidos por las personas, Bobby y un grupo de amigos, que representan comportamientos humanos”, explicó el actor malagueño, que cuenta con su hija, Stella del Carmen, como una de las ayudantes de dirección del espectáculo que espera regresar pronto al escenario.

Le gusta la acción

Otra de sus películas, que se encuentra en posproducción, es The Enforcer, en la que interpreta a un tipo rudo que trata de salvar a una joven que corre peligro de caer en una red de tráfico de personas y de sexo virtual. En esta trama de acción pura, cuenta con el apoyo de la actriz Kate Bosworth y el realizador australiano Richard Hughes, que debuta en el largometraje con esta historia.



En el mismo género, también hará parte del filme Banshee, que sigue las peripecias de una asesina a sueldo que busca venganza al ser emboscada por un mercenario que mató a su familia.



Asimismo, protagoniza y hace las veces de productor ejecutivo de la miniserie policíaca The Monster of Florence, en el papel del reportero italiano Mario Spezi, quien investiga una serie de asesinatos ocurridos entre 1960 y 1980.

Otras noticias

¡Cuidado!: estas fueron las cinco peores películas del 2021



Estas son las series que van a reinar en el 2022



Los estrenos más impactantes de Netflix para este año



Cultura

@CulturaET