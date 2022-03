La historia de Elliot, un niño de 9 años, solitario y taciturno, que se encuentra un extraterrestre que esconde en su casa, es la base de la historia de la película 'E. T. El extraterrestre', dirigida por Steven Spielberg en 1982.



La película celebra 40 años. Fue escrita por Melissa Mathison y protagonizada por Henry Thomas, como Elliot.



Y se basa en un amigo imaginario del director, que creó tras la separación de sus padres y la necesidad de proteger a su hermana.

Se rodó entre septiembre y diciembre de 1981 en California, con un presupuesto de 10.5 millones de dólares y fue un éxito de taquilla, superando, en su momento, a Star Wars (1977).



Esta historia arranca en Crescent City, California. Botánicos extraterrestres juntan muestras de vegetación para llevar a su planeta lejano, pero agentes del gobierno los siguen y en su escape olvida a uno de sus miembros.



Mientras, el pequeño Elliot (Henry Thomas) es víctima de su hermano mayor, Michael (Robert MacNaughton), y sus amigos, que lo tienen como su sirviento y lo envían por una pizza.



En el camino, Elliot descubre al extraterrestre perdido y abandonado, que huye. Sin embargo, el niño deja algunos dulces haciendo camino a su casa, especialmente a su cuarto, para atraerlo.

Cuando ya lo tiene en su habitación, imita sus movimientos y empieza a establecerse una conexión entre ellos.



Para poder estar con él y protegerlo, Elliott finge una enfermedad para evitar ir a al colegio. Además, se lo presenta a Michael y a su hermana menor Gertie (Drew Barrymore), que prometen guardar el secreto, pero que empiezan a hacerse preguntas sobre el lugar del universo del que viene.



E. T. les hace una especie de sistema solar con unas bolas y también revive una planta muerta.



Cuando Elliot tiene que volver al colegio, le advierte que debe portarse bien y esconderse de Mary (Dee Wallace), su mamá. E. T. atiende las instrucciones pero hace de las suyas, como tomar cerveza, y como ya han hecho una conexión espiritual y mental, en el colegio el niño parece borracho, tal como E. T. está en la casa.



Todo se complica cuando el gobierno descubre donde está el extraterrestre y tras muchas aventuras, ET puede regresar a su hogar, no sin antes decirle a Elliot que estará siempre con él. Ahí es donode aparece la icónica imagen del dedo de E. T. iluminado juntándose con el dedo de Elliot.



Sobre las vidas hoy de los actores, se sabe que Henry Thomas ha seguido actuando y sus más recientes apariciones fueron en ‘Ouija: el origen del mal’ (2016); ‘Gerald's Game’ (2017), adaptación del relato de Stephen King.



Por su parte, Robert MacNaughton (Nueva York, 19 de diciembre de 1966) hizo algunas películas sin mayor trascendencia y un intento en el teatro, en el que no tuvo mucho éxito, y se convirtió en un cartero del Servicio Postal de los Estados Unidos a finales de 1990.



En 2015 hizo pequeños papeles en dos películas: ‘Frankenstein vs. the Mummy’ y ‘Laugh Killer Laugh’.



Por su parte, quien fue la hermana de Elliot, Drew Barrymore, tuvo una infancia difícil tras la película que la llevó al estrellato y pasó por clínicas de desintoxicación.

Hoy es reconocida como actriz, directora, modelo, fotógrafa y productora.



Dee Wallace, nacida en 1948, ha seguido su carrera en la actuación, participando en series de televisión y en cine, como 'Critters Attack' (2019), 'The Lords of Salem' (2012) y 'Crowley' (2010).