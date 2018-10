Desde este miércoles, la música de diciembre suena en televisión

Variel Sánchez está listo y aunque es una actuación tiene una exigencia más: cantar como si fuera un intérprete de trayectoria, con camino.

Por supuesto que el actor, de 29 años, puede con este papel de Camilo Arango, cantante de profesión y director de la orquesta Los Latinos en la telenovela Loquito por ti, que empieza hoy por el Canal Caracol, a las 9 p. m., en reemplazo de La reina del flow.



A Sánchez, nacido en Bogotá, le sobra talento. Finalmente viene de una dinastía de la televisión colombiana, que empezó con su abuelo, Ómar Sánchez; siguió con su papá, Julio Sánchez Coccaro, y ahora él.



Pero una cosa es cantar en la telenovela y otra en vivo y en directo, como lo hizo en Medellín el pasado 27 de septiembre, en el lanzamiento de la serie.



Así que antes de salir siguió con su entrenamiento mientras en el escenario estaba el grupo que acompañó en vida a Gustavo ‘el Loko’ Quintero, el músico de Medellín que inmortalizó sonidos tropicales decembrinos.



Y llegó el turno para Los Latinos, que no es otra cosa que un grupo de actores con formación musical, entre ellos Julián Caicedo, Carla Giraldo, Anddy Caicedo, Cristian Villamil y Daniela Tapia.

Los Latinos pudieron con la cita. No importaba que se viera a un Anddy Caicedo, excantante de Guayacán Orquesta y quien ahora hace una carrera en solitario, tocando los timbales, en otra faceta. “Pero esto no es del todo ajeno para mí, pues tengo formación musical”, dijo.



La telenovela cuenta la historia de dos músicos (Camilo y Juancho Argote, representado por Sebastián Carvajal) que se enamoran de la misma mujer, Daniela (Mariana Gómez).



Mientras Camilo forma Los Latinos, Juancho trabaja en la orquesta del maestro Guzmán y también logra fama.



Pero más allá de la historia están las tradiciones de diciembre y las canciones que hacen parte de esta época, como Tabaco y ron, La sirena, La cinta verde, El aguardientosky y Juanito preguntón, entre muchas otras, y que siguen sonando.

Sánchez contó que este es su primer protagónico: “Me llegó con toda. Pues no solo me toca actuar sino también cantar, pero creo que estamos haciendo un trabajo de memoria y alegría”.

Una telenovela que incluye 200 canciones

Manuel Peñaloza, productor general de ‘Loquito por ti’, cuenta que en la producción se oirán unas 200 canciones de distintos géneros. “Siempre hemos hablado de la ‘música de Medellín’ (que hace parte de los sonidos rumberos), pues aquí la tenemos y le ponemos otros géneros de los 70, como el rock, el bolero, el vallenato”, dice. La dirección es de Andrés Biermann y Jaime Rayo. Se grabó en la capital paisa.



CULTURA