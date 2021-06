Lokillo debuta en el cine convertido en una mujer

Lokillo Flórez, el famoso comediante, es tajante: “No me interesaba para nada hacer una película ‘chistina’; eso era lo fácil, lo obvio, y la gente está sobrecargada de eso, se lo hemos ofrecido a través de muchas plataformas, en televisión o en radio”.



Yédinson Ned Flórez Duarte –Lokillo– tenía en mente una idea distinta a lo que hace habitualmente: encarnar a un hombre misógino que maltrata a las mujeres y se ve obligado a convertirse en una de ellas para seguir con vida. Mi otra yo, como se titula el filme, y que marca su debut en la gran pantalla, profundiza también en las dificultades y la lucha de muchas mujeres en este país.



“Desde que le conté la idea que tenía a Dago García –que es el productor de la película–, lo que más le gustó fue eso. Me dijo: ‘Esta es la película que necesitamos, porque cada día conocemos más escándalos de mujeres abusadas, vulneradas’. Yo creo que la mujer ha venido ganando el lugar que se merece en esta sociedad y donde ya esos cuentos machistas están mandados a recoger”.

Mi otra yo tiene drama, apuntes muy medidos de comedia –es parte de la naturaleza de Lokillo– y mucho suspenso. Es una historia entretenida que lleva a su protagonista, Jimmy, un popular presentador de TV, a convertirse en Paola, una chica humilde que acaba en la cárcel, en un viaje de redención.

“Mi mayor reto fue ser capaz de interpretar a una mujer creíble, dulce, sin sobreactuarme; de hecho, aquí no teníamos los elementos que facilitan que eso sucediera –unos tacones y una minifalda–; aquí, Paola Linares está la mayoría del tiempo en la cárcel, vistiendo un pantalón y un buzo, entonces, ¿cómo haces de mujer si no tienes eso que te facilita serlo? Eso hubiera sido lo cliché. Entonces, esta Paola tenía que nacer desde la corporalidad, la mirada, la voz... así que trabajamos muy duro para encontrarla. Creo que logramos hacer algo decente, respetando la labor de los profesionales de la actuación. Y por eso también me rodeé de un elenco tremendo”, cuenta el comediante que hace algunos meses abandonó el elenco del programa de TV Sábados Felices para dedicarse a sus proyectos.

Lokillo Flórez (centro) actúa por primera vez en el cine. Foto: Dago García Producciones

La película, que acaba de estrenarse con la reapertura de los cines, cuenta con las actuaciones de Jessica Cediel, Carla Giraldo, Shirly Gómez, Luz Estella Luengas y Ana María Sánchez. Es dirigida por Julián Gaviria.



