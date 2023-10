Se estrena la segunda temporada de la serie 'Loki': ¿un villano en busca de redención?

Un ser siniestro planea controlar y pervertir la línea sagrada de tiempo, que está al cuidado y manejo de la Autoridad de Variación Temporal (TVA, por sus siglas en inglés). Loki y su variante Sylvie desataron el multiverso y hay una guerra en ciernes. Ahora deben intentar remediar el daño causado. La cacería empieza cuando el dios de las mentiras acepta colaborar con Mobius (Owen Wilson) y la Cazadora B-15 para buscar a Sylvie e intentar detener lo que parece irreversible.



“En la segunda temporada, el miedo más grande de Loki se hace realidad: este sujeto, Aquel Que Permanece (o Kang) tiene versiones peores de sí mismo”, dice el productor ejecutivo Kevin R. Wright.



“La TVA está en un proceso, bastante parecido al proceso que atravesó Loki en la primera temporada, de búsqueda espiritual y una especie de análisis institucional de cuál es su función”, agrega Tom Hiddleston, que vuelve a ponerse en la piel de Loki.

Medio hermano de Thor y expulsado de Asgard, Loki es un villano astuto, que le debe todo su éxito a sus ideas más que a su fuerza física porque tal como Hiddleston, es más bien delgaducho y pálido. Sin embargo, su labia y su mirada penetrante debilitan a cualquier contrincante.

La primera entrega en 2021 cuando fue la serie más vista en la plataforma de streaming. Foto: Disney +

Sobre la realidad cambiante de la TVA que ha puesto contra las cuerdas a sus miembros, la actriz Wunmi Mosaku, que interpreta a la Cazadora B-15, dice: “En la segunda temporada, mi personaje está tratando de reconciliar lo que ahora sabe que es verdad sobre la realidad que vive. Está tratando de responder preguntas existenciales. ¿Qué pasa ahora? ¿Quién es ella y qué quiere? ¿Qué debería ser la TVA?”.

La redención de Loki

Loki nació en los cómics. Su debut se dio en 1962 de la mano de Stan Lee, Larry Lieber y Jack Kirby. Desde entonces ha sido el dios de la trampa y las mentiras. Se teletransporta, hace telequinesis, cambia de forma y puede controlar a los demás con hipnosis.



Entender a la perfección a uno de los villanos más populares de Marvel no resulta tan fácil. El contexto de sus acciones se explica en varias de las películas del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), en donde Loki –como el hermano siniestro de Thor– tiene apariciones fundamentales: Thor (2011), The Avengers (2012), Thor: Un mundo oscuro (Thor: The Dark World, 2013), Thor Ragnarok (2017), Avengers: Infinity War (2018) y Avengers: Endgame (2019).



Después de los cuestionamientos éticos y filosóficos de Loki en la primera temporada, la segunda promete mucha acción y suspenso, pero sobre todo, un cambio en el espíritu del protagonista que se distancia de su halo de maldad para construir en equipo y buscar su redención. Es como una nueva versión del personaje.

Owen Wilson y Tom Hiddleston en una escena de 'Loki'. Foto: Disney +

“Una de las cosas sobre las que hablamos es cómo Loki siempre luchó con el tema familiar en el MCU, pero que encontró una nueva familia en la TVA, y encontró, en su momento de crisis, una nueva comprensión de sí mismo –explica Hiddleston–. Luego de que Mobius y sus colegas de la TVA expusieran, destrozaran y reconstruyeran su sentido de identidad, y también luego de su conexión con Sylvie, Loki adquirió una nueva capacidad, una nueva conciencia para establecer conexiones con los demás, y él se da cuenta de que esas conexiones son todo lo que importa realmente, y que son conexiones que él quiere conservar. Pero ahora hay mucho más en juego. El tiempo se está acabando, la realidad va a ser destruida, incluyendo a todos los que están en ella, y a todas las personas que él quiere. Así que Loki, impulsado por esta urgencia, trata de frenar la disolución y la destrucción de la realidad, y conservar y proteger a la nueva familia que encontró”.

Los retos del segundo ciclo, que está disponible desde hoy en Disney+ y que cada jueves presentará un episodio hasta el 9 de noviembre, son gigantescos debido al éxito de la primera entrega en 2021, cuando fue la serie más vista en la plataforma de streaming.



Para los directores de la segunda temporada, Justin Benson y Aaron Moorhead, el arco de Loki fue algo que les atrajo mucho. Benson explica: “Lo que nos atrajo de la serie fue cuánto había evolucionado Loki, que pasó de ser un antagonista tradicional al comienzo a, con los años, ir ganando en humanidad y luego enfrentarse a perder esta humanidad que ahora valora mucho”.

Moorhead añade: “Nos encanta cuando encontramos la manera de que un personaje tenga una gran pesadumbre. Pero con Loki vimos que ya desde el comienzo tenía un enorme trauma y una gran carga emocional. Tom entiende eso instintivamente a un nivel al que nosotros solo podemos aspirar. Él es realmente el capitán del barco Loki”.



