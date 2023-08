Loki es la oveja negra de la familia; es el rey de las mentiras y un enemigo que ronda en esa zona gris entre la maldad y el encanto. Por eso todo el mundo lo ama, a pesar de ser definido como un villano, y el sentimiento es tan fuerte que ya tiene su propia serie.



Loki siempre tuvo el carisma para la empatía y una cierta bondad, claro, cuando le conviene. Esos rasgos marcaron su destino y lo convirtieron en una especie de estrella de rock dentro del panorama de los superhéroes de Marvel, de esos que te decepcionan por momentos, pero que luego hacen algo en un escenario específico que lo hace robarse el aplauso y la veneración

Todo parece que el complejo personaje del universo Marvel regresará "recargado". Pues según informes de Forbes (vía ComicBook), Marvel Studios ha invertido la asombrosa suma de US $143 millones en la producción de la temporada 2, superando así el presupuesto de varias películas de Marvel.



De hecho, cuando los fanáticos supieron la importante inversión que tendrá esta nueva serie, su tráiler se disparó en visitas. Se dice que esta inversión supera el presupuesto de otras producciones exitosas como 'Doctor Strange: Hechicero Supremo', 'Thor: Un mundo Oscuro' o 'Guardianes de la Galaxia'.



"Con un énfasis en la trama del Multiverso, la temporada 2 de Loki promete ser una entrega crucial en la narrativa más amplia del Universo Marvel. El tráiler nos da un adelanto de lo que nos espera: un encuentro con otra variante de Kang El Conquistador, interpretado magistralmente por Jonathan Majors. Esto asegura que la serie no solo seguirá siendo emocionante y divertida, sino que también tendrá importantes implicaciones para el futuro del Universo Marvel", adelanta el portal 'Tomatazos.com'.