Los abanicos que llevaban al escenario los integrantes del grupo español Locomía eran su símbolo y con ellos recorrieron el mundo.

Luego de traiciones y escándalos la banda se separó, pero quedó par la historia del pop un sonido y un estilo que mostraron a una España más moderna entre cantantes como Raphael, Julio Iglesias y Camilo Sesto, entre otros, más tradicionales y símbolos de la balada.



Aunque el grupo sigue con otros integrantes, ahora se filma una película dirigida por Kike Maíllo y con Jaime Lorente, Alberto Ammann y Blanca Suárez como protagonistas, y en la que los integrantes del grupo han ayudado.



Cuenta “la historia de un grupo de amigos liderados por el carismático y embaucador Xavier Fontque llegan a Ibiza dispuesto a cumplir su sueño de dedicarse a la moda. Entonces no eran conscientes de que aquel plan iría mucho más allá. La aparición del productor musical José Luis Gil, que vio en ellos potencial para formar una banda, cambió su vida para siempre. Aquella pandilla no tenía ni idea de cantar, pero se lanzaron y su aventura les llevó a revolucionar las discotecas y llenar estadios en Latinoamérica. Así fue como Locomía se convirtió en un fenómeno que duró ocho nocturnos años y cuya aventura se vio truncada por la lucha de egos entre la banda y su mánager”, escribe eldiario.es.



Tras un documental el año pasado, lanzado por Movistar Plus+, ahora llega la cinta que se graba actualmente. La película empieza mostrando a los amigos “disfrutando de la vida, el exceso y de quemar su juventud”.

Los papales están a cargo de Alejandro Speitzer, Pol Granch, Javier Morgade, Albert Baró y Gonzalo Ramírez. “Y Blanca Suárez es Lurdes Iribar, la quinta integrante en la sombra de Locomía”, agrega el medio.



“Ella es la gran desconocida y la película va a descubrir tanto quién era como el lugar que tuvo en la formación del grupo. Estuvo hasta que por motivos comerciales se le invitó a hacerse a un lado y continuar, pero desde otro lugar”, dijo la actriz a medios españoles.



Según eldiario.es, Maíllo comentó que el proyecto “nació hace tres años y su afán es abordar la humanidad que hay detrás de esta historia. La película habla de la amistad, de las familias escogidas, de cómo hay un momento en el que encuentras un grupo en el que te puedes expresar como quieres”.

Aún no se sabe la fecha de estreno.