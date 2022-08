'Locke and key' de la plataforma de streaming es la versión televisiva del clásico cómic del mismo nombre. La historia fue llevada a la vida real por primera vez hace doce años.



Aunque la franquicia tiene mucho contenido y aún no han desarrollado la mayoría de las tramas, Netflix tomó la repentina decisión de cancelarla. Los fanáticos aún no se explican qué pasó.



En noviembre se rumoraba que prontamente se confirmaría la cuarta temporada. Sin embargo, en abril se terminaron las esperanzas de los fanáticos con un comunicado que despedía a la serie.



Los productores del programa, Carlton Cuse y Meredith Averill, expresaron en ese entonces que estaban de acuerdo con la decisión de Netflix. Según ellos, la historia se daba perfecta para acabar en una tercera temporada.



"Una vez que comenzamos a trabajar en la serie, sentimos que tres temporadas era la duración ideal para llevar la historia de la familia Locke y sus aventuras en Key House a una conclusión satisfactoria”, manifestaron.



En ese caso, todo parece indicar que fue cancelada porque así lo pidieron los productores creativos. Cuse y Averill agradecieron por la oportunidad y aseguraron que disfrutaron hacer parte del universo mágico de 'Locke and key'.



"Como narradores, estamos agradecidos de haber tenido la oportunidad de contar nuestra versión de la increíble historia de Joe Hill y Gabriel Rodriguez exactamente como queríamos. Sin embargo, mantenemos las llaves mágicas para nuestro uso personal", concluyeron los productores.



Hace doce años empezó la producción. Foto: Netflix

La reacción de los fanáticos



Los comentarios de la publicación de Netflix están llenos de seguidores rogándole a la plataforma que renueve la serie. Las personas no se tomaron bien la cancelación ni el comunicado de los productores.



La molestia general es por unas palabras que mencionó Meredith Averill en noviembre del año pasado. En entrevista con ‘The GWW’, le preguntaron por una cuarta temporada y la directora y guionista se mostró emocionada por la idea.



"Creo que esa es una pregunta para Netflix. Nos encantaría hacer muchas, muchas temporadas del programa. Nos encanta el programa. El programa tiene muchas historias que contar, así que creo que esa es realmente una pregunta para ellos", indicó Averill.



Los admiradores se preguntan cómo pasó de decir eso en noviembre a estar tan segura de una cancelación en abril. A pesar de que ya dieron su versión, muchas personas aún siguen esperando que la plataforma cambie de idea.

