Lo retro TV: ‘Naturalia’ / El otro lado

Una de las cosas que hacen poderosa a la televisión es que es memoria cultural de cómo uno ha vivido, por eso es una de las pocas historias comunes a una nación.

Somos lo que vemos. Si hablamos de Pacheco o doña Gloria Valencia de Castaño, muchos recordamos y sonreímos y suspiramos.



Si sale un comercial de “con mis Gudiz soy feliz porque son de maíz”, nos da nostalgia. Y si sabemos de la Abejita Conavi, nos acordamos de cuando los bancos parecían humanos. Y así. Obvio, si eres mayor de 30.



Para los menores de 30, poco de esta memoria cultural queda. Estos nativos digitales dicen ver poca tele nacional y sí muchas telerredes, YouTube y de plataformas.

Se dicen ser los gozadores de la ironía meme, del chiste influencer, de la lucha feminista.

Bueno, si Ud. va a YouTube y pone ‘Naturalia, ecosistemas gaseosos’, se va a encontrar con un poderoso y magnífico remix de esas imágenes-memoria (eso que hemos visto en la tele los mayores de 30) con las imágenes de nuestros días políticos (eso que gusta a los menores de 30). Lo presenta El Validadero Artístico Internacional, una excelente e irónica iniciativa de Federico Daza sobre la modorra nacional del arte, la academia, la política y el archivo televisivo.



En este caso, juega en un montaje sobre la historia de la tele y nuestra historia hecha tele, retoma a Naturalia como lugar de enunciación y de pacto afectivo.



Este programa fue un clásico presentado por doña Gloria Valencia de Castaño que nos llevó a saber, por primera vez, que los no humanos tenían mucho que enseñarnos a los llamados humanos y que debíamos cuidarlos.



Este montaje satírico se enuncia como “una serie de ficción con la realidad nacional que va sobre los ecosistemas culturales, la naturaleza política y económica del país donde la corrupción y el genocidio no son ficción, sino realidad”.



Este juego de sentidos sobre el archivo es posible porque el mantra de llamado del programa era “Naturalia, la historia de los animales y los animales en la historia”. Solo que ahora es la historia de nuestros animales políticos. Y, obvio, parece un homenaje al animal mayor de nuestra historia presente.



Uno lo ve y ríe porque se da cuenta de que somos un país donde ni llorar es posible; uno lo ve y sufre mucho porque aterriza en que somos una repetición de los mismos cinismos y aberraciones, pero cada vez peores y más bajas; uno lo ve y se duele de este país que nos tocó en destino; uno lo ve y sabe que menos mal no todo es la historia de los políticos.

Aquí, esa caja boba, esa tele que odian los intelectuales, esa que dicen es inservible, se presenta como poderosa porque nos pone en reflexión desde y con sus imágenes, esas que han marcado nuestro cerebro cultural desde lo cotidiano.



Entre. Busque ‘Naturalia, ecosistemas gaseosos’. Mire, goce, piense. Imperdible.